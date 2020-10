V potoku pri Giraltovciach našli umierajúceho psíka: Ľudská beštia si z neho urobila živý terč

Čo sú to za ľudia? V potoku Radomka pri Giraltovciach (okr. Svidník) našli zúboženého psíka.

Bol postrelený, podchladený, mal zlomený stavec, v tele mu našli otravu a strely z brokovnice. Dobrí ľudia ho zachránili a ďalší sa podujali na jeho liečbu. Psík dostal meno Giro.

Ustráchaného a uboleného psíka našla dcéra Márie Kačmárovej z Giraltoviec. „Zvieratko bolo vo veľmi zlom stave. Svedomie nám nedalo, aby sme sa mu nesnažili pomôcť. Volali sme vyše hodiny rozličné inštitúcie, ale nikto sa nemal k činu. Potom sme našli OZ Brod. Oni zareagovali promptne a po psíka prišli,“ povedala Mária, ktorá chodí Gira navštevovať do Medzian (okr. Prešov), kde občianske združenie sídli. Tiež finančne prispieva na jeho liečbu a snaží sa nájsť aj iné dobré duše, ktoré by mohli pomôcť.

„Keď sme prišli, ležal nehybne na zemi. Bol na pokraji smrti. Zašli sme s ním za veterinármi Eduardom Brellošom a Dominikou Fabiánovou. A stal sa zázrak. Giro dostal infúzie aj antibiotiká a ožil,” vravia Jozef Čuba (34) a Martina Dancáková (31) z OZ Brod. Psíkovi, žiaľ, v tele zostali strely z brokovnice, ktoré sú roztrieštené v oblasti kohútika, a už mu navždy zostanú v tele, operácia by mu mohla viac poškodiť, ako pomôcť. „Strieľali na neho aj zo vzduchovky, broky mu vybrali, v Girovi zostal len jeden. V poslednej dobe sa začal stavať na nohy. Snažíme sa s ním cvičiť a veríme, že do pol roka sa zotaví,” hovoria.

Do liečby psíka už investovali vyše 1 300 €, ale peniaze im dochádzajú. Veria však, že dobrí ľudia im pomôžu. „Roznášame letáky v Giraltovciach aj okolitých dedinách a najskôr by sme radi vypátrali majiteľa a následne aj toho, kto Girovi ublížil. Veď si z neho urobili živý terč. Spočiatku nám dokonca radili, aby sme ho dali na eutanáziu, ale na to by sme nikdy nepristúpili,“ zhodli sa záchrancovia.