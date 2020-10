Tipos extraliga v zovretí koronavírusu: Šesť tímov v karanténe, päť môže hrať

Hoci nový ročník hokejovej Tipos extraligy pre 12 tímov odštartoval začiatkom októbra, veľa duelov sa zatiaľ odohrať nepodarilo.

V kluboch totiž naplno úraduje COVID-19 a aktuálna situácia je taká, že až polovica, čiže šesť tímov, je momentálne v karanténe. Michalovce už trénujú a tímov, ktoré sú schopné absolvovať súťažné súboje, je iba päť! Doposiaľ iba dve mužstvá - Trenčín a Zvolen nezaznamenali ani jeden pozitívny prípad v A-tíme!

Päť najväčších športov dostalo od vlády Slovenskej republiky a hlavného hygienika Jána Mikasa možnosť pokračovať v nových ročníkoch aj počas druhej vlny pandémie. Všetky kluby však musia dodržiavať prísne pokyny a, samozrejme, tribúny musia zívať prázdnotou.povedal pre Nový Čas športový manažér Dukly Branko Radivojevič. Včera boli na programe iba dva zápasy, ale Trenčín do hry nezasiahol. „Iba pár tímov je zdravých, nemali sme súpera. V piatok by sme však radi nejaký duel odohrali,“ dodal bývalý úspešný hokejista. Stav k včerajšiemu dňu bol taký, že je v karanténe až šesť tímov, tri mužstvá Košice, Nové Zámky a maďarský Miškovec sa už vyliečili a môžu hrať. Najnovšie trénujú po karanténe aj Michalovce. „V stredu alebo vo štvrtok by sme aj my už mali začať s tréningom,“ reagoval kapitán L. Mikuláša Rudolf Huna.

Trenčín: bez COVID-u – hrajú

Zvolen: bez COVID-u – hrajú

Košice: mali COVID – už hrajú

Nové Zámky: mali COVID – už hrajú

Miškovec: mali COVID – už hrajú

Michalovce: mali COVID - už trénujú

L. Mikuláš: V stredu končia karanténu

Banská Bystrica: v karanténe, zdraví hráči začínajú trénovať

Slovan: v karanténe do 25. októbra

Poprad: v karanténe do 26. októbra

Nitra: v karanténe do konca októbra

Detva: v karanténe do 25. októbra