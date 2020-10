Smrť trénera Oberta († 82) ho zasiahla: Rozplakal som sa, bol mi ako otec, tvrdí Tittel

Smutná správa ho hlboko zasiahla. Trojnásobný najlepší futbalista SR Dušan Tittel (53) len ťažko hľadal slová, keď sa dozvedel o úmrtí svojho niekdajšieo trénera Jozefa Oberta († 82).

„Slzy mi stekali po líci, keď som sa to dozvedel. Bol mi ako otec,“ povedal smutným hlasom pre Nový Čas Dušan Tittel.

Obert je v histórii nášho futbalu zapísaný zlatými písmenami. Preslávil sa nielen ako hráč, ale aj tréner. Dokonca mal aj prsty v príchode Tittela na Tehelné pole. „Objavil ma ako mladého dorastenca na medzinárodnom turnaji v Dolnom Kubíne. Oslovil mojich rodičov a o mesiac som sa sťahoval do Bratislavy,“ pokračoval bývalý reprezentant a funkcionár.

Jeho skúsenosti, nadhľad, práca s loptou, to formovalo nielen mňa, ale aj Pecka, Chvílu, Jurigu, Vencela a ďalších. Vďaka nemu sme sa postupne dostali do ligy aj do reprezentácie,“ vysvetlil a pokračoval: „Bol to elegán, vždy upravený. Pamätám si, keď vystúpil zo svojho bieleho Fordu Escort, všetci ho obdivovali. Nikdy som z jeho úst nepočul nadávku. Na úsmev na jeho tvári nikdy nezabudnem.“

Keď mal Obert osemdesiatku, dostal od Tittela a Krištofíka dres s jeho číslom osem. „Osemdesiatka by bola hokejové číslo. Urobili sme mu radosť,“ uzavrel Tittel.