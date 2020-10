Nového kouča čaká hneď na úvod zápas o všetko: Bude sa radiť aj s Kozákom?

Potvrdené! Slovenská futbalová reprezentácia má odvčera nového trénera. Doterajší český kouč Pavel Hapal (51) dostal po posledných rozpačitých výkonoch a výsledkoch kopačky.

Na lavičke ho do konca novembra nahradí Štefan Tarkovič (47). V minulosti bol pri národnom tíme asistentom trénera Jána Kozáka. Od januára vlaňajšieho roka je technickým riaditeľom Slovenského futbalového zväzu (SFZ).

V situácii, v ktorej sa ocitol národný tím po potupných prehrách, je to najlepšia možná voľba. Včerajšie online zasadnutie výkonného výboru zväzu uzavrelo účinkovanie doterajšieho trénerského štábu.

„Výkonný výbor jednohlasne rozhodol o ukončení spolupráce s Pavlom Hapalom a Otom Brunegrafom. Dostal som mandát aj na rokovanie a na uzavretie zmlúv so Štefanom Tarkovičom ako s novým hlavným trénerom i jeho asistentami Marekom Mintálom a Samuelom Slovákom. V tejto chvíli je to riešenie do 30. novembra tohto roka,“ potvrdil pre zväzovú stránku prezident SFZ Ján Kováčik.

Reprezentáciu čakajú tento rok ešte tri zápasy. Hneď ten prvý, 12. novembra v Belfaste proti Severnému Írsku, bude súbojom o všetko – v hre je postup na majstrovstvá Európy.

„V prípade účasti na šampionáte sa stane predĺženie zmluvy s trénerom témou diskusie. Je možné pokračovať v spolupráci. Štefana Tarkoviča sme oslovili najmä pre znalosť reprezentačného tímu, keďže päť a pol roka bol asistentom Jána Kozáka. Pre nás bolo nesmierne dôležité, aby k mužstvu prišiel človek, ktorý pozná hráčov. Asistentov si vybral tréner sám,“ priznal šéf slovenského futbalu.

Tarkovič povedie Hamšíka a spol. aj v záverečných dvoch dueloch Ligy národov v Trnave so Škótskom a v Plzni proti Česku. Po náhlom odchode Jána Kozáka pred dvoma rokmi má už jeden odkoučovaný zápas za sebou - v Štokholme so Švédskom (1:1).

Pred novembrovým trojzápasom mieni pokračovať v kooperácii s bývalým kolegom na reprezentačnej lavičke. „Som veľmi vďačný za možnosť spolupracovať s Jánom Kozákom. Je to silná osobnosť. Veľký stratég a odborník, ktorý dokonale pozná futbal. Veľa som sa od neho naučil. Vďaka nemu som dosiahol výrazný posun v mojej trénerskej kariére. Určite sa budem chcieť s ním stretnúť,“ povedal Tarkovič pre Nový Čas.

Podľa neho sa na hráčov valí vlna oprávnenej kritiky. Aj keď nebol v centre diania, má o nich prehľad. „Najbližší zraz chcem postaviť na troch princípoch – poctivosť, tímovosť a vzájomný rešpekt. Ak sa nám to podarí splniť, môžeme byť úspešní. Asistenti Mintál a Slovák sú bývalí reprezentanti s veľkou kariérou. Charakter a odbornosť ich predurčujú na to, aby pomohli mužstvu. Ostatných členov realizačného tímu budem oslovovať postupne,“ dodal nový kouč.

Štefan Tarkovič

 počas aktívnej činnosti hrával na poste ľavého obrancu

 hráčsku kariéru strávil iba v jednom klube - v Tatrane Prešov

 trénerskú dráhu začínal v pozícii asistenta kouča Žiliny

 potom sa na dva roky presunul do SC Baniyas (SAE)

 po návrate domov bol asistentom trénera v Tatrane Prešov

 ako hlavný tréner krátko pôsobil v MFK Košice, Prešove a v Žiline

 päť rokov bol pravou rukou Jána Kozáka v reprezentácii

 po jeho náhlom odchode viedol tím v príprave proti Švédsku

 od januára minulého roka je technickým riaditeľom SFZ

 na Fakulte telesnej výchovy a športu vyštudoval trénerstvo.