Vyskúšali sme za vás Wilio. Nový kotol nainštaloval remeselník expresne rýchlo

Ani COVID-19 nezastaví remeselníkov zo služby wilio.sk. Tá zákazníkom sprostredkúva služby viac ako 27 000 remeselníkov po celom Slovensku. Náš čitateľ Karol tentokrát otestoval inštaláciu nového kotla do nového domu. Ak v ňom chce bývať ešte pred Vianocami, musel inštaláciu kotla zabezpečiť aj počas pandémie koronavírusu.

Praktické riešenie

Pre Karola z Pezinka bolo Wilio praktickou, ale aj nutnou alternatívou. Mal totiž od známych kontakty na dvoch remeselníkov. „Prvý nemal čas a druhý mi to ani nedvihol,“ konštatuje Karol. Na internete si našiel informácie o Wilio a rozhodol sa, že túto aplikáciu vyskúša.

„Zistil som, že mám na výber z 3 496 odborníkov, ktorí sú schopní mi namontovať kotol. Zadal som miesto, kde chcem nový kotol namontovať a určil aj to, aký typ práce od remeselníka potrebujem, čiže montáž nového kotla,“ opisuje svoj postup Karol z Pezinka, ktorý sa ešte predtým na Wilio zaregistroval, aby mu remeselníci mohli posielať ponuky.

Odpovede za pár minút

„Príjemne ma prekvapilo najmä to, aké je to celé premakané a myslí sa na každý detail. Vypĺňal som rozlohu domu, zadal som na kedy službu potrebujem, kedy som k dispozícii pre remeselníka, ale aj to, že je pre mňa najdôležitejšia top kvalita poskytovanej služby. A tú som dostal už po pár minútach,“ dodáva Karol.

Veľmi rýchlo mu prišli štyri ponuky, z ktorých si na základe recenzií spokojných zákazníkov vybral dvoch remeselníkov. „Dal som si s nimi debatu cez chat a po 15 minútach som sa pre jedného z nich rozhodol. Dal mi jasné odpovede na všetky otázky a mohol prísť na termín, ktorý mi vyhovoval,“ vysvetľuje Karol.

Pridá recenziu

Samotná inštalácia nového kotla prebehla bez problémov a za dodržania všetkých hygienických opatrení. „Remeselník prišiel presne na čas, ako sme sa dohodli. Kotol osadil a sprevádzkoval pomerne rýchlo. Cena bola presne taká, ako sme sa vopred dohodli a o pár desiatok eur nižšia ako som pôvodne za inštaláciu očakával. Bola to príjemná skúsenosť, Wilio ešte využijem na ďalšie práce. A tomuto remeselníkovi dám pozitívnu recenziu,“ dodáva Karol.

