Korupcia na Slovenskom pozemkovom fonde: Inštitúcia reaguje na zásah NAKA

Slovenský pozemkový fond (SPF) od utorkového rána monitoruje vzniknutú situáciu. Uviedol to pre TASR hovorca SPF Martin Kormoš v reakcii na medializované informácie, že Národná kriminálna agentúra (NAKA) zadržala štyroch ľudí podozrivých z korupcie a legalizácie príjmov z trestnej činnosti pri reštitučných konaniach na SPF.

SPF podľa Kormoša priebežne šetrí všetky podozrivé skutočnosti, o ktorých sa dozvie alebo ktoré svojou činnosťou zistí, a tie oznamuje orgánom činným v trestnom konaní. V prípade akéhokoľvek preukázania skutočností, že sa zamestnanci SPF dopustili protiprávnej činnosti, SPF bezodkladne vyvodí personálnu zodpovednosť.

"Zároveň však chceme upozorniť na to, že SPF je vo finálnej fáze ukončenia príprav rozsiahlej zmeny fungovania SPF, súvisiacej so zmenou stratégie a radikálnou zmenou organizačnej štruktúry, so zameraním na sfunkčnenie činností SPF a očistenie od negatívnych javov a vplyvov," priblížil hovorca fondu.

Kormoš dodal, že noví štatutári SPF si dali za cieľ zmeniť súčasný negatívny pohľad verejnosti na fungovanie SPF a od svojho menovania pripravujú a realizujú kroky smerujúce k pozitívnej zmene.

Hovorca Prezídia Policajného zboru Michal Slivka informoval, že štyroch podozrivých z korupcie a legalizácie príjmov z trestnej činnosti zadržala NAKA pri dvoch akciách, pri ktorých zasahovala v Poprade a Bratislave. NAKA zasahovala súbežne pri dvoch akciách s krycím názvom Terra v Bratislave a Zemepán v Poprade.

"Zadržali sme štyroch podozrivých z korupcie a legalizácie príjmov z trestnej činnosti. Vyšetrovanie sa týka reštitučných konaní na SPF," poznamenal Slivka. Ide o reštituované pozemky v katastri obcí Vrbov, Veľká Lomnica, Nová Lesná, Žakovce a mesta Svit. Ich výmera je najmenej 684 500 štvorcových metrov.