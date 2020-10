Bruno Fernandes zabáva fanúšikov: Jeho reakcia na slová trénera nemá chybu

Zostal v poriadnom šoku! Futbalový stredopoliar Manchestru United Bruno Fernandes (26) zostal prekvapený, keď sa počas tlačovej konferencii pred novinármi dozvedel, že bud kapitánom.

"Naozaj som to nečakal, som z toho rovnako prekvapený ako vy. Je to pre mňa obrovská česť byť kapitánom mojich spoluhráčov a je to pre mňa významný míľnik. Avšak myslím si, že každý je svojim spôsobom náš kapitán. Všetci si musíme pomáhať a byť lídrami na ihrisku. Spôsob líderstva má každý hráč v sebe. Zajtra to nebude o mne, ale o celom tíme," reagoval Fernandes na slová trénera Oleho Gunnara Solskjaera potom, čo oznámil, že Bruno bude kapitánom United v zápase 1. kola Ligy majstrov na pôde Parížu St. Germain.