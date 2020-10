Manželka legendárnej tenistky: Vytiahla fotky, nad ktorými muži slintajú

Bola to vtedy veľká oslava. Česká tenisová legenda Martina Navrátilová (63) oslávi onedlho s jej láskou Juliou Lemigovovou (48) už šieste výročie svadby.

Fotogaléria 12 fotiek v galérii

Osemnásťnásobná grandslamová víťazka má po svojom boku poriadnu sexicu a to aj napriek tomu, že jej ťahá na päťdesiatku. Julia, bývalá miss ZSSR to fanúšikom pripomenula na sociálnej sieti. Oprášila totiž fotografie z 80. a 90. rokov. "Takto som sa prebudila... Vtedy v Paríži," napísala Julia k čierno-bielej fotografii, z ktorej musia byť hotoví muži aj ženy. Na ďalšej fotografii, už farebnej, zasa predviedla dokonalú postavu. "To boli časy. Krátke vlasy a ploché brucho," usmiala sa niekdajšia modelka.

Svadba s milovanou ženou, s ktorou Martina žila predtým šesť rokov, prebehla v decembri 2014 v New Yorku. O ruku ju požiadala v septembri roku 2014 počas tenisového US Open. Prekvapivo vytasila prsteň v živom televíznom vysielaní! Potom zožala dlhý potlesk.

A hoci Ruske po dvoch deťoch nejaké to kilečko na váhe pribudlo, stále vyzerá sexi. A bývalá česká tenistka si ju za to aj patrične rozmaznáva...