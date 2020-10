Plošné testovanie vyvoláva u Slovákov otázniky: Nevieme, čo čakať! Akú otázku by ste položili odborníkom?

Plošné testovanie by malo prebiehať už o necelé dva týždne, no Slováci stále nevedia podrobnosti. Ako to vlastne bude vyzerať?

Existuje množstvo nezodpovedaných otázok ohľadom plošného testovania, ktoré sa na Slovensku chystá. Napriek tomu, že má prebiehať už o necelé dva týždne, ľudí zaujímajú viaceré detaily. Mnohí sa boja, že sa počas testovania nakazia, čo znamená druhá fáza testovania? Čo s výsledkami? Vaše otázky ohľadom plošného testovania posielajte na mail tip@novycas.sk! Na najlepšie otázky vám sprostredkuje odpoveď od odborníkov denník Nový Čas. Téma, ktorá na Slovensku vyvoláva pochybnosti: 5 otáznikov okolo testov na COVID-19!