Tvrdá kritika šéfa IUR: Povinný podiel nájomných bytov môže predražiť ceny tých ostatných

Ak by sa na Slovensku zaviedol povinný podiel nájomných bytov s regulovaným nájomným v nových developerských projektoch, mohlo by to výrazne predražiť ceny ostatných bytov. Myslí si to riaditeľ Inštitútu urbánneho rozvoja (IUR) Juraj Suchánek.

Podľa dokumentu Moderné a úspešné Slovensko z dielne Ministerstva financií (MF) SR by sa povinný podiel nájomných bytov s regulovaným nájomným v developerských projektoch mohol týkať tých projektov, ktoré žiadajú o stavebné povolenie od roku 2022. Podiel by sa mohol pohybovať na úrovni od piatich do desiatich percent bytov. Tento dokument má byť predlohou na tvorbu plánu obnovy Slovenska, ktoré ma obsahovať reformy financované z európskych peňazí.

Suchánek nápad povinného podielu kritizuje, nie je totiž jasné, kto tieto byty zaplatí. "Dlhodobé vlastníctvo bytov a ich prenájom nie je väčšinou pre developerov predmetom ich podnikania. Chcieť to od nich by bolo ako vyžadovať od automobiliek, aby prevádzkovali v mestách služby carsharingu s regulovanými cenami," ilustroval Suchánek. Možnosťou by podľa neho bolo, že by tieto byty kúpili obecné spoločnosti, ktoré by vznikali na tento účel. Inú alternatívu zatiaľ Suchánek nevidí.

Takisto je v tomto prípade otázkou aj cena, za ktorú by developer tieto byty predával. Ak by mala byť nižšia ako trhová cena, znížil by sa tým príjem developera. Ten by sa to pravdepodobne snažil dohnať na ostatných bytoch, ktoré by tým pádom predával drahšie. Druhou možnosťou by podľa Suchánka bolo, že by developer nezačal stavať vôbec, keďže by mu to nedávalo ekonomický zmysel.

Ani jeden z týchto prípadov by však pre obyvateľstvo nebol výhodný. Cena bytov by vzrástla buď preto, že by sa developer snažil dohnať zisk z lacnejšie predaných bytov určených na prenájom s regulovaným nájmom alebo pre zníženie ponuky bytov a následný rast cien bytov pre nízku ponuku.

Suchánek upozorňuje, že otázok je stále viac ako odpovedí. Nie je jasné ani to, či sa povinnosť má týkať aj luxusných projektov, a teda či bude chcieť mesto kupovať byty s trhovou cenou nad 5000 eur za štvorcový meter.