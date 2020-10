Veľký prehľad: Čo si myslia o celoplošnom testovaní odborníci na COVID-19? Kto je za a kto proti!

Už o necelé dva týždne čaká Slovensko operácia, ktorú ešte nezažilo.

Vláda trvá na tom, že Slováci sa pretestujú tzv. antigénovými testami na koronavírus a pozitívni pôjdu do izolácie. Očakáva sa, že sa tým zlepší krivka novonakazených ľudí, zamedzíme tak preťaženiu zdravotníctva a napokon uvoľníme opatrenia. Všetko však napokon môže dopadnúť inak. Už dnes na podnet prezidentky zasadne Bezpečnostná rada SR. Nový Čas zisťoval, čo si o celoplošnom testovaní myslia špičky skúmania či liečby koronavírusu.

Zníži to nápor na lôžka a umožní skôr odstrániť opatrenia

Vladimír Krčméry, expert na tropickú medicínu

O samotnom testovaní

- Môj názor na plošné testovanie je podporný zo 4 dôvodov:

1. Nemôžeme žiadať ani od vlády, ani od verejných zdravotníkov a nemocníc, aby si vysokými počtami nechala pasívne diktovať postupný lockdown, ale prechádzame do aktívneho boja proti epidémii.

2. Aj keď logisticky nejde o ľahkú operáciu, môže však priniesť dvojaký benefit - zistí reálnejšie počet nakazených a ich odoslaním do domácej karantény zníži prenos choroby a následný počet prípadov.

3. Umožní čím skôr odstrániť karanténne opatrenia, ktoré nás obmedzujú a škodia ekonomike.

4. Zníži nápor na lôžka, lebo pozitívni bez symptómov odídu do samoizolácie na 10 dní a počty hospitalizovaných a nakazených, vrátane zdravotníkov, začnú klesať.

O antigénových testoch

- Keďže ide o screening s prechodom na aktívne vyhľadávanie, asi aj opakované, potrebujeme test, ktorý je lacný, rýchly, jednoduchý a má vysokú senzitivitu a špecificitu. Zo 4 testovacích stratégií sa antigénový test sa javí ako najvhodnejší, nevyžaduje dlhý tréning personálu, lebo je jednoduchý, pre občanov je zadarmo, má akceptovateľnú senzitivitu a dozviete sa do 20 min. výsledok plus odporúčanie, čo ďalej.

Odporúčanie vláde

- Pokračovať paralelne v testovaní PCR u symptomatických, t. j. chorých, a u ich kontaktov, ide o odlišné stratégie a o odlišné cieľové skupiny. Odporučil by som urobiť aj tzv. skúšobné kolo, prednostne napr. otestovať všetky DSS alebo všetkých v nemocnici, či už zdravotníkov a pacientov, t. j. tých, ktorí majú limitovanú mobilitu - v rámci tejto skúšky sa dajú vychytať riziká, prípadne chyby, ktorým sa potom vyhneme v 1. a asi aj v 2. kole.

Termín je šibeničný

Marian Kollár, prezident Slovenskej lekárskej komory

- Určite toto celoplošné testovanie bude najväčšou logistickou akciou, akú kedy Slovensko zažilo, a to nielen svojím rozsahom, ale predovšetkým krátkosťou času, ktorú do termínov máme. Ak chceme byť úspešní, musí byť splnených niekoľko závažných okolností. Tá najdôležitejšia je, že sa testovania zúčastnia čo najširšie masy našich obyvateľov. Ideálne by bolo, aby prišlo viac ako 80 % z tých, ktorých budeme chcieť cestovať.

Je preto absolútne logické, že by sa táto akcia mala uskutočniť po dôkladnej príprave a konzultácii so všetkými odborníkmi. Dovolíme si tvrdiť, že termín o dva týždne je maximálne šibeničný, ak nechcem použiť výraz nereálny. Toto testovanie nám môže priniesť také dáta, ktoré môžu byť neoceniteľnou zbraňou vo vojne s COVID-om. Druhá, nemenej dôležitá vec, je logistika, ktorú zvolia.

Utajenie rešpektujeme

Ján Mikas, hlavný hygienik

- Téma plošného testovania sa všeobecne diskutuje medzi odborníkmi už dlhší čas. ÚVZ SR rešpektuje dôvody, ktoré viedli k utajeniu príprav operácie Spoločná zodpovednosť. Úrad bude v rámci svojich možností a kapacít maximálne súčinný. Zároveň sa obraciame na všetkých občanov, aby využili možnosť dať sa otestovať. Svojím rozhodnutím tak môžu ovplyvniť ďalší vývoj pandémie na Slovensku.

Testy nie sú vyvinuté na plošný skríning

Peter Celec, molekulárny biológ

- Antigénové testy zachytia tých, ktorí majú najviac vírusu. Nie sú dosť citlivé na to, aby odhalili väčšinu infikovaných, ktorá ma menej vírusu. Sú určené na použitie v nemocniciach, ambulanciách, pri vstupe do senior centier, kde vedia identifikovať väčšinu v danom momente infekčných ľudí. Na plošné použitie ako skríning nie sú vyvinuté a bude to prvá podobná aplikácia. Určite treba pilotnú štúdiu, kde sa zistí senzitivita a špecificita testu. Informácie z letákov sú správne, ale platia pre pacientov so symptómami, a to je iná populácia. Ale aspoň mne chýbajú základné informácie o logistike, ktorá môže byť veľmi náročná, o ďalšom postupe a hlavne o cieli, ktorý by mal byť aj kvantitatívne zadefinovaný - v pilotnej štúdii i potom v prípadom celoplošnom testovaní.