Európa na kolenách: Taliansko sprísňuje opatrenia, Česko je na pokraji síl, Wales uzavrú na 17 dní

Z celej Európy sa valí jedna Jóbova zvesť za druhou.

Obmedzenia po rekordnom náraste nových prípadov koronavírusu sprísňuje už aj Taliansko. Česká republika tiež zaznamenala víkendový rekord a taktiež demonštrácie, ktoré museli rozháňať vodnými delami. Vo Walese sa rozhodli rovno vyhlásiť celoštátnu karanténu.

Taliansko oznámilo nový súbor opatrení na sprísnenie obmedzení, ktoré by mali zabrániť masívnemu šíreniu koronavírusu. Premiér Giuseppe Conte uviedol, že tieto opatrenia by mali zabrániť celoplošnému uzavretiu krajiny. Zaznamenali totiž rekordný počet nakazených dva dni za sebou - v sobotu 10 925 a v nedeľu 11 705. „Nemôžeme strácať čas, musíme zaviesť opatrenia a vyhnúť sa všeobecnému uzavretiu krajiny, ktoré by mohlo vážne ohroziť ekonomiku. Vláda je s vami, ale každý musí prispieť svojou troškou,“ uviedol Conte v nedeľnom príhovore.

„Najefektívnejším opatrením zostávajú základné opatrenia: rúško, rozostup a hygiena rúk. Musíme zvýšiť ostražitosť aj v situáciách, keď zvyčajne poľavíme – pri priateľoch a rodine,“ dodal. Ešte viac sa tak obmedzujú otváracie hodiny podnikov a počet ľudí, ktorí sa môžu stretnúť, znížili na 6. Zastavujú sa aj verejné akcie ako festivaly a amatérsky kontaktný šport. Starostovia dostanú právomoc vyhlásiť vo svojej obci nočný zákaz vychádzania.

Vo Walese zašli ešte ďalej. Celá krajina sa úplne uzavrie na 17 dní. Opatrenia začnú platiť v piatok 23. októbra večer a potrvajú do pondelka 9. novembra. Počas nich budú zatvorené všetky obchody okrem tých základných ako potraviny a lekárne, všetky rekreačné zariadenia i chrámy. Tie budú otvorené iba na pohreby a svadobné ceremónie. Ľudia majú pracovať z domu okrem tých profesií, kde to nie je možné. Stretávanie osôb z rôznych domácností je zakázané.

Česko žiada o pomoc

Česká republika rovnako zaznamenala rekordný počet pozitívnych prípadov počas víkendu. V nedeľu ich bolo 5 059. Vláda rokuje o možnosti celkového uzavretia krajiny. Prípady nákazy sa vyskytli aj vo vláde či kancelárii prezidenta. Minister poľnohospodárstva Miroslav Toman aj poradca prezidenta Zemana Martin Nejedlý mali pozitívny test. Vážna situácia začína byť aj v nemocniciach.

Narastá počet pacientov vyžadujúcich si intenzívnu starostlivosť, no zároveň vysoký počet nakazených tvoria práve lekári a zdravotnícky personál. Český hasičský záchranný zbor oznámil, že krajina požiadala Európsku úniu o humanitárnu pomoc - potrebuje ventilátory. Napriek vážnosti situácie sa aj v Prahe našla skupina ľudí, ktorí nesúhlasia so zavedenými opatreniami - demonštrácie futbalových fanúšikov prerástli do násilností a polícia ich musela rozháňať vodnými delami. Zadržali 144 ľudí, 25 bolo zranených.