Neviete si spomenúť na názov pesničky? Zahmkajte ju, Google vám ju nájde!

Určite to poznáte. Melódia sa vám zasekne v hlave a vy nie a nie prísť na to, ako sa ten hit volá.

Otvoriť galériu Zdroj: google

Našťastie už máme riešenie aj na tento problém. Spoločnosť Google pridala do svojej vyhľadávacej aplikácie možnosť nájsť pesničku podľa hmkania!Keď dohmkáte, alebo zaspievate to, čo z pesničky poznáte, Google by vám mal zobraziť niekoľko možností, z ktorých jedna by mala byť tá pravá. Výsledky sú zoradené v poradí podľa pravdepodobnosti správnej odpovede.

Jednotlivé piesne si môžete vypočuť a dúfať, že nájdete to, čo ste hľadali. Technologický gigant uvádza, že na takéto vyhľadávanie používa nástroje, ktoré premieňajú zvuk na sekvenciu čísel predstavujúcich melódiu piesne. Tieto sekvencie sa potom dajú párovať a nájsť tak zhodu. Aplikáciu je možné využívať v operačnom systéme iOS aj Android, ako aj v Google asistent a je zatiaľ dostupná v anglickom jazyku.