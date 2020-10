Kotleba vs. exmanželka: Hádka o syna! Drsný odkaz Frederike do Egypta

Ohradil sa proti jej slovám! Líder fašistickej strany ĽSNS Marian Kotleba (43) je už niekoľko mesiacov rozvedený.

Exmanželka Frederika, s ktorou má synčeka Ľudovíta, ešte počas ich manželstva otehotnela s Egypťanom. Dcérku Jannat porodila počas pandémie a tvrdí, že obe deti chce vychovávať v tejto prevažne moslimskej krajine. Novému Času sa však podarilo zistiť, že Kotleba o jej pláne nič nevie. Valí sa to na neho z každej strany. Kotleba prežíva krušné chvíle v pracovnom aj v súkromnom živote. Nedávno ho zatiaľ neprávoplatne odsúdili za rozdávanie šekov v hodnote 1 488 eur na štyri roky a štyri mesiace natvrdo.

Do toho musí riešiť problémy, týkajúce sa starostlivosti o syna Ľudovíta a zapretia otcovstva dcérky, ktorú jeho exmanželka porodila len v máji. Frederika už nejaký čas žije v Egypte, kde začína nový život po boku svojho partnera s ich pármesačnou dcérkou Jannat. „Je to vzdelaný, inteligentný muž, pracujúci na vysokom poste. Po pôrode som odišla do Egypta kvôli priateľovi. Pre koronu nemohol byť pri pôrode dcérky a nemohol ju vidieť viac ako dva mesiace,“ priznala v nedávnom rozhovore.

Frederika o dôvodoch rozvodu s Kotlebom hovoriť nechce. S novým životom však nerobí tajnosti a hovorí, že sa s partnerom usadili v Sahl Hasheesh. „Žijú tu väčšinou cudzinci. V Egypte sa celkovo cítim príjemne a bezpečne,“ uviedla s tým, že by tam chcela vychovávať aj syna Ľudovíta, ktorého má s Kotlebom. Vraj aj syn Ľudovít má rád Egypt, kde má aj kamarátov. Počas leta ho však nechala na Slovensku s exmanželom. „... Dohodli sme sa, že keď sa vrátia z dovolenky, prídem po syna na Slovensko a pôjdeme spolu do Egypta. Čo sa starostlivosti týka, Ľudovítko je zverený do mojej starostlivosti, a ako som spomenula, na súde sme uzavreli rodičovskú dohodu,“ povedala Kotlebová.