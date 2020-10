Marian vážil 192 kíl, museli ho ratovať lekári: Prešiel obrovskou premenou, na najnovšej fotke ho nespoznáte!

Obrovská premena! Marianovi Manasilovi (54) z Trebišova už len fotografie pripomínajú, ako vyzeral pred dvoma rokmi.

Bývalý futbalový rozhodca mal po ukončení kariéry 90 kíl, z ktorých poskočil najprv na 130 kg a potom sa ručička na váhe zastavila až na čísle 192! Po bariatrickej operácii v nemocnici v Košice-Šaca a tiež vďaka svojej pevnej vôli sa dnes už môže pri pohľade do zrkadla aj usmiať. Momentálne profesionálny vodič váži okolo stovky a je z neho iný človek. Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Hlavne pokorný a túžiaci schudnúť ďalších desať kíl. Pritom do svojich 42 rokov hrával aktívne futbal a zabehol aj maratón. „Mal som sedavé zamestnanie, a keď odstavíte šport, tak sa to na vás začne nabaľovať. S tým, že čím viac telo rastie, žiada si viac výživy i stravy. Došlo to do takého štádia, že po troch rokoch na kamióne som vážil 160 kg. Myslel som si, že je to môj strop, no nebolo to tak. Dostal som sa s váhou na 192 kilogramov,“ spomína Marian, ktorý je prvým pacientom v nemocnici Košice-Šaca, ktorý podstúpil bariatrickú operáciu.

Tá mu bola pre zdravotnú indikáciu zdravotnou poistovňou uhradená. Marian váži 99 kíl, no toto nie je jeho cieľ. „Bude až pri váhe okolo 85 kg. No už teraz vidím, že operácia priniesla svoj úžitok. Usporiadal som si to v hlave, viem, čo chcem. Po operácii žalúdka však treba dodržiavať určité pravidlá v stravovaní a niektoré návyky si treba odpustiť,“ priznal Marian. Musel sa naučiť jesť päťkrát denne a obmedziť sladké na minimum. „Raz za čas si dám zákusok či džús,“ spomenul s tým, že po zákroku sa mu ľahšie chodí a odpuchli mu nohy.

Bariatrická chirurgia

„Za jediný dlhodobo efektívny spôsob liečby obezity sa považuje bariatrická chirurgia,“ vraví prednosta chirurgickej kliniky UPJŠ Lekárskej fakulty z nemocnice Košice-Šaca Andrej Vrzgula. „Dnes je vo svete plne akceptovaná predovšetkým pre trvalú redukciu hmotnosti v pomerne krátkom časovom intervale a súčasne priaznivým ovplyvnením celého radu pridružených ochorení, ako sú napr. cukrovka, vysoký krvný tlak, rôzne chronické ochorenia kĺbov a kostrovej sústavy. Práve v prípade cukrovky 2. typu sa operačným výkonom dosahuje zlepšenie až úplné vyliečenie u 57 - 95 % pacientov.“