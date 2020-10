Majitelia gastroprevádzok bojujú s prísnymi opatreniami: Takto zachraňujeme svoje podniky!

Prvá vlna mnohým uškodila, tá druhá im môže zasadiť KO. Napriek tomu zatínajú zuby a robia aj nemožné, aby svoje živobytie zachránili.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Majitelia reštaurácií, kaviarní, barov či cukrární po celom Slovensku majú už niekoľko dní zavreté interiéry podnikov. A kým pre mnohé prevádzky toto nariadenie znamenalo kompletné zatvorenie, ďalší sa rozhodli v rámci svojich možností bojovať. Ako sa podniky pasujú so situáciou a čo všetko robia pre to, aby si udržali zákazníkov?

K jedlu veterník zdarma - Jedáleň VERT - ARUBA, Bratislava Otvoriť galériu Manželia k objednávke pribalia sladkú dobrotu. Zdroj: ajv

Majiteľka Natacha Becker-Pacal (40) s manželom Martinom (43) sa pokúšajú v tejto situácii vynájsť. „Ak sa vám nechce cupitať niekam pre zabalené jedlo, tak riešenie je jednoduché. Doteraz vy k nám, odteraz my k vám,“ nabádajú na rozvoz manželia s tým, že pridajú aj sladké prekvapenie - veterník ku každému jedlu zdarma. Na daný deň je potrebné objednať jedlo do 11. hodiny prostredníctvom webovej stránky alebo telefonicky.

Máme deky a teplé jedlá - Kaviareň Mlynček, Piešťany Otvoriť galériu Kristína (33, v strede) sa rozhodla nevzdať, prepúšťať nechce. Zdroj: akk

Majiteľka Kristína Klesňák (33) sa aj napriek neľahkej situácii nevzdáva. „Určite nezatvoríme, aj keď by sme mali ísť do mínusu.Taktiež neprepustíme žiadneho zamestnanca. Máme tú smolu, že sme otvorili počas prvej vlny pandémie, nebudeme môcť čerpať ani žiadne výhody, ktoré vláda ponúka. Našťastie, máme vonku terasu, pripravené deky a jedlo a kávičku, ktoré robíme pre našich zákazníkov s láskou. Pripravujeme teplé jedlo ako krupicovú kašu a tiež chystáme teplé polievočky, ktoré ľudí vonku zahrejú. Veríme, že sa nám podarí udržať si zákazníkov aj počas týchto ťažkých chvíľ,“ dúfa Kristína.

Snažíme sa zákazníkom osladiť život - Cukráreň Pralinka, Liptovský Trnovec Otvoriť galériu V obľúbenej cukrárni naďalej pečú dobroty, ľudia si po ne môžu prísť, alebo im ich dovezú. Zdroj: acp

Rozprávková cukráreň v štýlovo postavenom hrade je turistami vyhľadávaná, v čase pandémie však museli svoje sladké kráľovstvo prerobiť len na výdajňu dobrôt priamo do ruky zákazníka alebo prostredníctvom rozvozu domov. „Rodičia začali piecť v malom a my s bratom sme sa pustili do vytvorenia veľkého projektu. Z perníkovej chalúpky sme spravili kráľovskú cukráreň aj s hradom,“ hovorí Elena Harychová. Rodinná firma funguje už 25 rokov a cukrárenskú výrobu zabezpečujú všetci traja súrodenci – Elena, Roman a Dušan.

Deväť cukrárok pripravuje koláče a torty z čerstvých surovín, každý deň však vymýšľajú novú cukrovinku, aby zákazníkov prilákali a udržali. „Museli sme zatvoriť, ale ľudom ponúkame cukrovinky v krabičkách, môžu si ich vyzdvihnúť u nás alebo im ich privezieme domov. Situácia pre nás nie je ľahká, ťažké chvíle nás ale spájajú ešte viac. Cítime, že teraz sa navzájom musíme podržať asi najviac za celú históriu firmy. Veríme, že sa situácia upokojí,“ uzatvára Elena a dodáva, že objednávky na vianočné koláčiky prijímajú už teraz.