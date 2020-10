Opatrenia pre koronavírus: Kanadsko-americké hranice zostanú zatvorené prinajmenšom ďalší mesiac

Hranice medzi Kanadou a Spojenými štátmi zostanú v snahe zamedziť šírenie nového druhu koronavírusu uzavreté prinajmenšom ďalší mesiac.

Výnimkou však aj naďalej budú nevyhnutné cesty cezhraničných pracovníkov, napríklad zdravotníkov, a preprava tovarov. Spojené štáty zároveň ohlásili predĺženie rovnakého opatrenia aj na svojich hraniciach s Mexikom. Informovala o tom v pondelok agentúra Reuters. Zatvorenie hraníc, ktoré platí od marca a bolo niekoľkokrát predĺžené, by tak malo trvať do 21. novembra. "Úzko spolupracujeme s Mexikom a Kanadou na bezpečnostných kritériách, ktoré by v budúcnosti umožnili zmiernenie obmedzení," napísal na Twitteri americký minister vnútornej bezpečnosti Chad Wolf.

Predĺženie uzavretia hraníc s USA oznámil v pondelok kanadský minister pre verejnú bezpečnosť Bill Blair. "Veľmi radi by sme mali hranice otvorené... no nemôžeme to urobiť, pokiaľ si nebudeme istí, že Kanaďania sú v bezpečí," uviedol kanadský premiér Justin Trudeau. Zároveň dodal, že situácia v USA je stále znepokojujúca. V septembri, v deň potvrdenia ďalšieho predĺženia uzavretia hraníc, americký prezident Donald Trump uviedol, že kanadsko-americké hranice sa "čoskoro otvoria", pretože Kanada mala v pláne zrušiť protipandemické obmedzenia. Kanadská vláda však dala jasne najavo, že obmedzenia zrušiť neplánuje, pokiaľ nebude pandémia v oboch krajinách pod kontrolou.