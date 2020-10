Dušan Cinkota nemá kvôli korone prácu, dochádzajú mu úspory: Trpké priznanie nešťastného herca!

Nemá to jednoduché! Situácia okolo koronavírusu sa výrazne dotkla aj herca Dušana Cinkotu (50).

Známa tvár totiž pre najnovšie opatrenia prišla o nemalé kšefty, s ktorými už isto počítala. Dušan ako živiteľ rodiny tak má čo robiť, aby sa o najbližších postaral, no ľahké to rozhodne nemá. Finančné rezervy, ktoré mal, sa mu vraj už pomaly, ale isto míňajú. Cinkota sa vrátil do pracovného kolotoča po tom, čo ho v lete v roku 2018 prepustili z väzenia. Tomu sa len krátko na to narodil vysnívaný syn Oleg, na ktorého nedá herec dopustiť.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Dušan, ktorý sa tak chcel o roztomilého chlapčeka a o manželku Zuzku postarať, tak začal ihneď hľadať prácu. Kšefty sa postupne začali znova hrnúť a on okrem dabingu, ktorý ho držal nad vodou, znova hral aj pred kamerami či na divadelných doskách. Tomu je však ale koniec. Momentálne nariadenia vlády sú nekompromisné a hromadné podujatia sú zakázané.

„Mal som naplánované filmovačky, predstavenia a divadelné zájazdy, nič z toho sa ale nekoná,“ povedal Novému Času Cinkota, ktorý tak musel na tieto ponuky zabudnúť. To mu spôsobilo nemalé finančné škody, ktoré mu vraj ani štát nedokáže vykompenzovať.

„Dotazník kultúry je nezmyselný, lebo nezachytáva pravú podstatu, a tým pádom nie je z čoho vyplatiť odškodnenie.“ Dušan ako živiteľ rodiny sa tak dostal do úzkych a má obavy o budúcnosť. „Zatiaľ to vyzerá veľmi nezmyselne. A mne už, pravdaže, dochádzajú potrebné úspory,“ ukončil otvorene herec.