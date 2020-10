Moderátorka Kalisová je opäť single: Úprimné vyznanie tri týždne po dramatickom rozchode

Moderátorka Miriam Kalisová (35) iba pred troma týždňami otvorene priznala, že dvojročný vzťah so šéfom eventovej agentúry Michalom Menkynom jej skrachoval.

Plavovláska, ktorá tak nemá vôbec šťastie v láske, otvorene hovorí, čo jej v ťažkom okamihu dodáva najväčšiu silu a ako sa s nepríjemnou skutočnosťou vyrovnáva. Kalisová iba koncom septembra oznámila, že veľkej láske s Menkynom odzvonilo. Vzťah s fešným Michalom nazvala svojím najväčším životným omylom.

Moderátorka si po rozchode, samozrejme, prechádza ťažkým obdobím, počas ktorého sa snaží s nešťastnou situáciou vyrovnať. Čo jej pomáha na zlomené srdce? „Najväčšiu silu mi dáva jednoznačne vedomie a prijatie zodpovednosti za to, čo sa mi v živote deje. Je to tiež prežitie emócií naplno, lebo čím skôr ich človek prijme, tým skôr sa dostane do rovnováhy, ktorá je nevyhnutná pre nadhľad nad situáciou,“ prezradila úprimne Miriam.