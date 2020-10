Alaphilippe mal kolíziu s bývalým policajtom: Hlboko ma to zasiahlo, cítim sa strašne, vraví motorkár

Eddy Lissens je bývalý belgický policajt, ktorý už 20 rokov robí rozhodcu v pozícii motorkára na cyklistických pretekoch.

Čo však zažil v nedeľu na 104. ročníku pretekov Okolo Flámska, sa mu dosiaľ nikdy nestalo. Do jeho motorky vrazil v plnej rýchlosti Francúz Julian Alaphilippe a po tvrdom náraze o vozovku zostal chvíľu nehybne ležať. To všetko 35 km pred cieľom v situácii, keď sa Alaphilippe jazdiaci v dúhovom drese majstra sveta chystal zabojovať o víťazstvo v prestížnom monumente s ďalšími dvoma pretekármi v úniku - Holanďanom Mathieuom van der Poelom a Belgičanom Woutom van Aertom.

"Únik mal v tom čase náskok viac ako 20 sekúnd, preto sme sa spolu s ďalším kolegom na motorke rozhodli zaujať miesto za cyklistami v úniku. Televízna motorka si vybrala ľavú a ja pravú stranu cesty. Ak mi niekto vraví, že som mal ísť na druhú stranu aj ja, nikdy nejazdil na takýchto pretekoch. Ja som nerobil nič nezvyčajné, išlo o nešťastný okamih," obhajoval sa 64-ročný Lissens v denníku Het Laatste Nieuws, cituje ho portál Cyclingnews. Napriek jeho obrane na Lissensa zaútočil vplyvný šéf stajne Deceuninck - Quick Step Patrik Lefevere. "Čo tam vlastne robil? V tom momente tam nemal žiadnu prácu," cituje Lefevera Sporza.

Lissens po príjazde do cieľa vyhľadal členov tímu Deceuninck - Quick Step, aby sa ospravedlnil. Stretol sa osobne so športovým riaditeľom Wilfriedom Peetersom, ktorému adresoval slová súcitu. "Pamätám si, že Alaphilippe so zdvihnutou ľavou rukou niečo hovoril do mikrofónu a už sa mi nestihol vyhnúť. Jeho zranenie ma veľmi mrzí aj preto, že mal veľkú šancu zvíťaziť. Cítim sa strašne. Za 20 rokov sa mi nič podobné nestalo. Dúfam, že Julian Alaphilippe bude čoskoro v poriadku," kajal sa skúsený rozhodca - motorkár.

Čerstvému majstrovi sveta po nehode diagnostikovali dva zlomené prsty na ruke a v pondelok sa podrobil operačnému zákroku. Lissens sa po incidente stal terčom posmechu aj vyhrážok na sociálnych sieťach. "Hlboko ma to zasiahlo a cítim sa previnilo. Nič s tým však už teraz nedokážem urobiť," dodal.