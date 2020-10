Pobalila si veci: Nízlová urobila po troch mesiacoch rázne rozhodnutie

Speváčka Daniela Nízlová (34) sa po troch mesiacoch na Slovensku rozhodla opäť odísť do slnečného Neapola.

Ten sa stal totiž jej novým domovom ešte vo februári, keď sa brunetka aj s dcérkou Lindou (10 mes.) presťahovala za úspešným futbalistom Stanom Lobotkom (25). Tam si teraz spoločne po dlhom čase užívajú rodinný život. Po tom, čo si Nízlová urobila dlhé prázdniny u rodičov v Hronskom Beňadiku, si teraz zase užíva luxusnú vilu v Taliansku.

Daniela si totiž cez víkend pobalila veci a po troch mesiacoch nastúpila do lietadla smerujúceho do Neapola. Tam sa rozhodla vycestovať za priateľom Stanislavom Lobotkom, ktorý pôsobí vo futbalovom klube SSC Neapol. „Linduška let prespinkala a potom sa hrala. Hlásime sa z Neapola, kam sme priniesli dážď zo Slovenska. Odzajtra má však svietiť slnko,“ napísala spokojne Daniela k fotke z cesty. Z návratu dievčat má najväčšiu radosť jednoznačne futbalista, ktorý ich s láskou doma privítal.