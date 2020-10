Nástrahy jesene na cestách: Chodci, pozor! Toto je 5 zásad bezpečnosti

Počas tohto obdobia sa dni skracujú, často prší a tvoria sa hmly. Za takýchto podmienok stúpa riziko kolízie na našich cestách.

Najzraniteľnejšími sú chodci, ktorí by mali byť obzvlášť opatrní. Tmavé oblečenie bez reflexných prvkov im na bezpečnosti nepridá. Na čo by nemali zabúdať a ako môžu znížiť riziká číhajúce na jesenných cestách?

5 zásad bezpečnosti

Chodci sú najzraniteľnejšími účastníkmi cestnej premávky. A často na to nemyslia. Podceňujú reflexné prvky na oblečení a to ich často stojí to najcennejšie, ich život.

1. Farba oblečenia

Najmä starší ľudia s obľubou nosia tmavé oblečenie. Neuvedomujú si, že vodič ich často uvidí, až keď je už neskoro.

2. Reflexný prvok

Aj reflexný pás môže zachrániť váš život, aj keď sa možno nehodí k topánkam či ku kabelke.

3. Opatrnosť

Okrem toho je nutné predvídať, prechádzať cez cestu na miestach na to určených, vyhýbať sa rizikovým úsekom, nepreliezať zábradlia a neriskovať.

4. Kúpa tašky a oblečenia

Deti sú hravé a páčia sa im farby. To by mali využiť ich rodičia. Pri kúpe oblečenia, školskej tašky či vaku je potrebné myslieť okrem účelnosti aj na bezpečnosť, čo znamená ich viditeľnosť na cestách.

5. Správne umiestnenie

Používajte reflexné prvky na strane tela, ktorá je bližšie k stredu vozovky (nie ku krajnici). Reflexné predmety umiestnite najlepšie blízko ku kolenám a do úrovne pásu, na rameno. Reflexné nálepky nalepte na podrážky topánok, bicykle, korčule, prilby, kolobežky, školské tašky, barly či kočíky.

Chodci na cestách (Zdroj: PPZ, Chodci na cestách EK, Generali)

3x vyššie je riziko kolízie s chodcom, keď je hmla.

Takmer 21 % obetí smrteľných nehôd v EÚ sú chodci.

75 chodcov zahynulo v minulom roku pri nehodách na Slovensku.

Najviac smrteľných nehôd bolo v jesenných a v zimných mesiacoch.

246 chodcov bolo minulý rok ťažko zranených.

Mladí vo veku 10 až 20 rokov a potom ľudia nad 70 rokov sú najčastejšími účastníkmi zrážky.

12 metrov je brzdná dráha pri rýchlosti 50 km/h na mokrej vozovke, prirátať treba ešte reakčný čas ( 7 - 14 min.).

Viditeľnosť farieb oblečenia na ceste

modrá: 18 metrov

18 metrov červená: 24 metrov

24 metrov žltá : 37 metrov

37 metrov biela: 55 metrov

55 metrov reflexná: 200 metrov

Pred prechodom spomaľte

Denisa Bárdyová, hovorkyňa Prezídia PZ

- Pre jeseň sú typickými znakmi častý dážď, hmly, neskoršie svitanie a skorší západ slnka. K týmto faktorom sa pridáva aj zhustenie premávky. Na tieto špecifiká by mali myslieť všetci účastníci cestnej premávky a po letnej pohode by mali zvýšiť opatrnosť a prispôsobiť sa zhoršeným podmienkam. Pre motoristov by malo byť prirodzené ubrať nohu z plynu a najmä na mokrej vozovke dodržiavať väčšie rozstupy medzi vozidlami. Brzdná dráha sa totiž predlžuje a aj menšia kolízia či dokonca poškodenie vozidla isto nepoteší nikoho. Pravidlo vidieť a byť videný platí pri zhoršených podmienkach dvojnásobne.

Opatrnejší vodiči

Helena Kanderková, Allianz - - Slovenská poisťovňa

- Počas tohto obdobia je zároveň zvýšené riziko dopravných nehôd, a to z dôvodu zníženej viditeľnosti pre hmlu, skracovanie dní a pre rýchlejšie stmievanie. Vodiči by preto mali byť zvlášť obozretní najmä pri jazde cez obce a mestá, v blízkosti škôl, kostolov a priechodov pre chodcov.