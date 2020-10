Starosta Kodane sa priznal k sexuálnemu obťažovaniu: Odstúpil z funkcie

Starosta dánskej metropoly Kodaň Frank Jensen v pondelok rezignoval po tom, ako sa priznal k sexuálnemu obťažovaniu niekoľkých žien. Informovali o tom agentúry AP a Reuters.

Sociálny demokrat Jensen (59) sa vzdal svojej funkcie po zverejnení výpovedi dvoch žien, podľa ktorých ich v rokoch 2012 a 2017 sexuálne obťažoval. Jedna z nich pracovala pre dánskych sociálnych demokratov. Ženy uviedli, že k tomu došlo počas spoločenských podujatí, na ktorých sa ich Jensen dotýkal proti ich vôli. Jensen sa verejne ospravedlnil za svoje správanie, pričom uviedol, že v hre bol často i alkohol. "Chcel by som sa ospravedlniť ženám, ktoré som urazil," povedal v pondelok na tlačovej konferencii.

Jeho rezignáciu privítala aj dánska premiérka Mette Frederiksenová, ktorá to označila za "správne rozhodnutie". "Je zrejmé, že v sociálnodemokratickej strane máme problémy. To sa teraz musí zmeniť," povedala v pondelok dánskej tlačovej agentúre Ritzau. Frederiksenová vyzdvihla Jensenovu politickú kariéru trvajúcu viac ako 30 rokov, no zároveň uviedla, že "tieto neprekonateľné problémy bránia jeho ďalšiemu pôsobeniu sa v politike".

Jensen, ktorý zároveň odstúpi aj z funkcie podpredsedu vládnucej sociálnodemokratickej strany, pôsobil ako primátor Kodane od roku 2010. Predtým bol ministrom spravodlivosti a ministrom pre výskum. V Dánsku sa do povedomia verejnosti dostala v posledných mesiacoch séria prípadov sexuálneho obťažovania, keď mnoho žien z politiky, filmového priemyslu a médií opísalo prípady obťažovania zo strany svojich mužských kolegov a nadriadených.