Kto zasadne na slovenskú repre stoličku? Objavujú sa mená prvých adeptov!

Kto nahradí odvolaného trénera Pavla Hapala? Dnes spoznajú futbaloví reprezentanti, na ktorých sa valí v poslednom čase kritika z každej strany, meno svojho nového šéfa.

Výkonný výbor zväzu na online zasadnutí rozhodne o konci českého kouča a na lavičku národného tímu posadí s veľkou pravdepodobnosťou dočasného lídra. Má sa ním stať Štefan Tarkovič (47), pre ktorého to nebude celkom neznáma pozícia.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Už raz mužstvo viedol. Na jeseň pred dvoma rokmi v Štokholme proti Švédom po náhlom odchode Jána Kozáka. Zväz sa uchýlil pred novembrovým finále baráže o postup na ME so Severným Írskom ku krátkodobej stratégii. Nového trénera zrejme poverí vedením tímu na zvyšné tri tohtoročné zápasy. Podľa toho, či sa Slováci kvalifikujú na šampionát, alebo nie, príde k potvrdeniu dočasného alebo k výberu nového trénera na nasledujúce obdobie.

„Tarkovič je na zväze priechodný. Nemám nič proti nemu. Je to skúsený človek, odborník, hlava – mapa. Každý tréner by chcel mať takého asistenta. Z praxe však vieme, že ani ten najväčší frajer z radov asistentov ešte nemusí byť dobrý ako hlavný kouč. Asistent nikdy nemá najväčšiu zodpovednosť a posledné slovo pri určovaní taktiky, zložení zostavy a zasahovaní do deja zápasu. Keď to novému trénerovi v Belfaste vyjde, stane sa záchrancom a hrdinom. Ak nie, bude za babráka. To je údel trénerov. Ak však mužstvo postúpi na ME, mal by pri ňom nový kouč ostať,“ povedal pre Nový Čas bývalý brankár Ladislav Molnár.

Zoznam kandidátov, ktorí prichádzajú do úvahy možno neskôr, je širší. Veľkým snom prezidenta zväzu Jána Kováčika bolo získať Pavla Vrbu. Po odchode Weissa v roku 2013 o ňom intenzívne rokoval s Viktoriou Plzeň.

„Chcel som sa pokúsiť pritiahnuť najlepšieho trénera, ktorý je na trhu, a hodil by sa nám, no nevyšlo to,“ vyhlásil vtedy. Vrba priviedol Ludogorec Razgrad do skupinovej fázy Európskej ligy. Je veľmi otázne, či by ho bulharský klub uvoľnil spod zmluvy.

Vzhľadom na minulosť je návrat jedného z dvojice Weiss – Kozák málo pravdepodobný. „Tarkovič je voľba na dohratie sezóny. Potom budú hľadať iného. Vrba je dobrý kandidát. Robil som s ním. Viem, že on by ten post zobral, keby bol voľný. Napadol mi aj Adrián Guľa z Plzne. Myslím si, že to bude niekto zo zahraničia. Možno Karel Jarolím, hoci neviem, či už koučovanie nezabalil. V prípade postupu na ME by rokovania s novým trénerom boli ľahšie. Pre túto generáciu hráčov je prijateľný i tréner zo západnej Európy. Možno sa vedenie zväzu uberá aj touto cestou,“ zauvažoval bývalý repre tréner Ján Kocian.

KTO BY MOHOL VIESŤ SLOVENSKÚ FUTBALOVÚ REPREZENTÁCIU?

Štefan Tarkovič (47), technický riaditeľ SFZ

Momentálne voľný

Päť rokov bol pravou rukou trénera Jána Kozáka. Aj preto dobre pozná hráčov, vzťahy medzi nimi i špecifiká reprezentačného prostredia.

Pavel Vrba (56), tréner Razgradu

Zmluva do: 30. 6. 2022

Má za sebou slovenskú stopu. Viedol Púchov i Žilinu, s ktorou získal majstrovský titul. Plzenský pokus o vstup do našej reprezentácie už v roku 2013 nedopadol úspešne.

Adrián Guľa (45), tréner Viktorie Plzeň

Zmluva do: 30. 6. 2022

Zo zástancu futbalovej moderny boli v Plzni po príchode z lavičky slovenskej dvadsaťjednotky nadšení, no Slavia a Sparta má v českej najvyššej súťaži lepší ťah.

Martin Ševela (44), tréner Zaglebie Lubin

Zmluva do: 30. 6. 2022

Dvakrát double s Trenčínom ho katapultovalo do Slovana, kde dosiahol svoje tretie ligové prvenstvo. Ambiciózny kouč čaká na príležitosť.

Karel Jarolím (64), tréner ČR (2016 – 2018)

Momentálne voľný

Slaviu priviedol do Ligy majstrov, so Slovanom Bratislava získal double. Po neúspechu s reprezentáciou ČR v kvalifikácii MS 2018 skončil.

DOTERAJŠÍ TRÉNERI SR

Jozef Vengloš(1993 – 1995)

Jozef Jankech(1995 – 1998)

Dušan Radolský(1998)

Dušan Galis(1999)

Jozef Adamec(1999 – 2001)

Anton Dragúň(1999)

Ladislav Jurkemik(2002 – 2003)

Dušan Galis(2004 – 2006)

Ján Kocian(2006 – 2008)

Vladimír Weiss(2008 – 2012)

Stanislav Griga - Michal Hipp (2012 – 2013)

Ján Kozák(2013 – 2018)

Štefan Tarkovič(2018)

Pavel Hapal(2018 - 2020)