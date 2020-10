MS do 20 rokov budú v bubline ako NHL: Čo sa týka MS do 18 rokov, nemám dobré správy, vraví Šatan

Skúsený kanadský odborník Craig Ramsay bude trénerom slovenskej hokejovej reprezentácie až do konca sezóny 2020/21 a v prípade postupu na ZOH 2022 povedie Slovákov aj vo februári 2022 v čínskom Pekingu.

Informáciu priniesol oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH). Šatan tiež informoval o situácii v mládežníckych kategóriách. "Celá reprezentačná prestávka je zrušená, zrušené sú aj programy, ktoré mali mať reprezentácie 18-ročných a 20-ročných. Aj pre súčasné opatrenia a situáciu s koronakrízou na Slovensku si myslím, že to bolo jediné zodpovedné riešenie. Budeme radi, ak kluby využijú ten čas na to, aby si skúsili dohrať zápasy, ktoré samozrejme pre situáciu museli poodkladať. Veríme, že sa v tom týždni dohrajú nejaké dohrávky, reprezentanti budú vo svojich tímoch a majú šancu hrať ďalšie zápasy," povedal Šatan.

Výber do 20 rokov čaká na prelome rokov svetový šampionát, ktorý sa uskutoční v Edmontone a bude prebiehať formou života v "bubline". Výber do 18 rokov má mať vrchol v apríli, keď by sa mal na domácom šampionáte A-skupiny I. divízie v Spišskej Novej Vsi pokúsiť prebojovať medzi elitu. "Aj tu je situácia s prípravou komplikovaná. Chlapci z 'dvadsiatky' zostanú v kluboch a budú hrať zápasy tam. Do decembra už budú mať program, tento rok budú asi veľmi dlho spolu a tým, že majú byť v bubline, musíme zabezpečiť podmienky, aby boli zavretí spolu. Aby trénovali aspoň týždeň pred odchodom do Kanady, kde budú znovu otestovaní a pôjdu na nejaký čas do bubliny, kým im umožnia ísť na turnaj. Tento rok to budú mať náročnejšie časovo, logisticky aj so zdravotnou situáciou. No plán je tieto MS odohrať a urobíme všetko pre to, aby sa na nich mohli zúčastniť. Čo sa týka osemnásťročných, tiež nemám veľmi dobré správy. IIHF zatiaľ nerozhodla o tom, či sa MS, ktoré máme na budúci rok naplánované a ktoré už boli o rok odložené, budú alebo nebudú konať. Mali by sme sa to dozvedieť v priebehu niekoľkých týždňov," uviedol.

Šatana potešila dvojmiliónová štátna finančná injekcia, ktorá predstavuje formu prvej pomoci pre profesionálne športové kluby: "Myslím si, že je to taká prvotná pomoc a malá časť z toho, čo by bolo naozaj potrebné. No sme radi za každú pomoc, nakoniec korona tu trvá už viac ako pol roka a zatiaľ sme boli odkázaní sami na seba a na zdroje SZĽH. Takže sme radi, že štát sa konečne zapojí a vypočul prosby klubov aj nás a pomôže nejakými prvými financiami, aby odľahčil túto situáciu."

Šéf SZĽH na záver dodal, že tradičná anketa Hokejista roka, ktorá sa pre pandémiu koronavírusu nekonala v lete, sa ani neuskutoční.