Už aj Fico je z činov Sulíka znechutený: To, čo robí, je cesta k rozbitiu vládnej koalície

Konanie podpredsedu vlády a ministra hospodárstva Richarda Sulíka je cesta k rozbitiu vládnej koalície. Na sociálnej sieti to vyhlásil predseda opozičného Smeru-SD Robert Fico v súvislosti s postojmi Sulíka a jeho účasťou na sobotňajšom (17. 10.) proteste proti aktuálnym opatreniam pre pandémiu nového koronavírusu.

Pripomenul, že Sulík už raz vládu povalil pri hlasovaní o eurovale. V súčasnosti si podľa neho vybral atraktívnejšiu tému, a to nenávisť verejnosti voči premiérovi Igorovi Matovičovi (OĽANO). Argumentuje tým, že šiel na protest pred úrad vlády, kde stál medzi demonštrujúcimi vykrikujúcimi urážky na adresu premiéra. Fico tvrdí, že ak by bol on premiér a toto by urobil podpredseda jeho vlády z koaličnej strany, takéhoto člena vlády by odvolal z funkcie.

"Je to absolútna miera nelojality. Nenávisť Matoviča je dobrý dôvod na rozbitie vlády. To, čo robí Sulík, ktorý bezprecedentne ide na protivládnu demonštráciu ako podpredseda vlády, to je cesta k rozbitiu vládnej koalície," skonštatoval s tým, že sa tak stane v krátkom čase.