Ramsay zostáva hlavným trénerom, Slováci na Nemecký pohár nepôjdu

Craig Ramsay (69) zostáva hlavným trénerom slovenskej hokejovej reprezentácie.

Povedie ju v sezóne 2020/21 a v prípade úspešnej kvalifikácie o postup na zimné olympijského hry do Pekingu až do konca ročníka 2021/22. Jeho stály asistent bude Michal Handzuš, na pozícii druhého asistenta budú rovnako ako v minulosti rotovať viacerí slovenskí tréneri. Informoval o tom portál hockeyslovakia.sk.

Ramsay musel svoje poslanie pri slovenskom národnom výbere prerušiť po vypuknutí pandémie koronavírusu. Na konci februára sa krátko po Kaufland Cupe v Poprade vrátil za rodinou do USA načerpať sily pred vrcholmi sezóny 2019/2020, no tie sa nakoniec nekonali. Po dohode s členmi vedenia Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) sa Ramsay vzdal platu v prospech akútnych potrieb slovenského hokeja v krízovom období. Jeho zmluva mala vypršať v auguste, no Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) medzitým zrušila MS vo Švajčiarsku a olympijskú kvalifikáciu preložila na august 2021.

Šesťdesiatdeväťročný kanadský tréner trénuje slovenskú hokejovú reprezentáciu od leta 2017. Absolvoval s ňou zimné olympijské hry v Pjongčangu i dva svetové šampionáty v Dánsku a doma na Slovensku. V júlovom rozhovore sa nechal počuť, že si by mohol pokračovať pri slovenskom reprezentačnom výbere v pozícii asistenta či konzultanta, nakoniec sa vráti na post hlavného trénera.

"Craig Ramsay bude pokračovať pri našej reprezentácii. Dohodli sme na rok s tým, že v prípade zvládnutej kvalifikácie o postup na zimné olympijské hry do Pekingu bude vďaka opcii zmluva predĺžená až do konca sezóny 2021/22. Myslíme si, že pozícia hlavného trénera je kľúčová a vyžaduje potrebné skúsenosti a vedomosti. Lepšieho kandidáta sme nemali, preto sme radi, že sme sa dohodli s Craigom na minimálne ďalší rok. Verím, že trend, ktorý nastavil spolu so všetkými asistentmi, bude pokračovať a vyvrcholí úspešnou olympijskou kvalifikáciou," povedal pre hockeyslovakia.sk prezident SZĽH Miroslav Šatan.

Okrem Handzuša bude ďalší člen realizačného tímu tréner brankárov Ján Lašák. Na poste druhého asistenta sa budú obmieňať viacerí slovenskí tréneri. V minulosti na rovnakej báze pri Ramsaym fungovali Ján Pardavý, Andrej Podkonický či Ivan Droppa. "Chceme sa oprieť o okruh asistentov, ktorý pri Craigovi fungoval. Sme dohodnutí s Mišom Handzušom, ktorý bude stály asistent. Miesto druhého budeme rotovať rovnako ako v minulosti," doplnil Šatan, ktorý zároveň potvrdil, že novembrový asociačný termín, počas ktorého slovenská reprezentácia pravidelne hrala na Nemeckom pohári, je tento rok zrušený vo všetkých reprezentačných kategóriách. To znamená, že národný tím sa v novembri pod Ramsayho vedením nestretne a do Nemecka nepocestuje. Slováci by sa mali v decembri predstaviť na Švajčiarskom pohári.

Na Nemecký pohár nepôjdu

Národný tím sa v novembri nestretne a nepocestuje do Nemecka. Decembrový asociačný termín, v ktorom by sa mali Slováci predstaviť na Švajčiarskom pohári, je zatiaľ v platnosti. "Cez nemecká médiá to presiaklo von. Tento rok sa nezúčastníme na Nemeckom pohári. Celá reprezentačná prestávka je zrušená, zrušené sú aj programy, ktoré mali mať reprezentácie 18-ročných a 20-ročných. Aj pre súčasné opatrenia a situáciu s koronakrízou na Slovensku si myslím, že to bolo jediné zodpovedné riešenie. Budeme radi, ak kluby využijú ten čas na to, aby si skúsili dohrať zápasy, ktoré samozrejme pre situáciu museli poodkladať. Veríme, že sa v tom týždni dohrajú nejaké dohrávky, reprezentanti budú vo svojich tímoch a majú šancu hrať ďalšie zápasy," povedal prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Miroslav Šatan na webe hockeyslovakia.sk