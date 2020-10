Vieme, ako získate nové auto za minimálnu mesačnú splátku

S možnosťou auto odkúpiť alebo vrátiť a s mesačnými splátkami, ktoré vám vyhovujú. Získať auto od spoločnosti Volkswagen Finančné služby nebolo vďaka novej forme financovania NEXT nikdy jednoduchšie!

Volkswagen Finančné služby (VWFS) prináša do svojej ponuky nový produkt NEXT a ponúka financovanie s poslednou navýšenou splátkou. Kým v zahraničí je tento spôsob financovania vozidiel štandardom, na slovenskom trhu sa zatiaľ len udomácňuje. Jednou z jeho hlavných výhod sú nízke mesačné splátky, a teda aj dostupnosť pre väčšie množstvo zákazníkov. Navyše, zákazník sa nemusí obávať žiadnych neočakávaných prekvapení, o ktorých vopred nevedel. Už pri podpise zmluvy sa dozvie aj výšku poslednej splátky.

Na slovenský trh prichádzate s novou formou financovania nákupu automobilu s názvom VWFS NEXT. V čom je pre zákazníka výhodný?

Najväčšiu výhodu vidíme v tom, že zákazník má väčšiu šancu dostať sa k vozidlu. Do jeho bonity sa totiž nezapočítava posledná navýšená splátka. Tým pádom vie zákazník vďaka produktu VWFS NEXT získať lepšie vozidlo s vyššou cenou.

V čom je ešte financovanie cez VWFS NEXT výnimočné?

Nemenej dôležitou výhodou je flexibilita. Zákazník si nastaví mesačnú splátku, ktorú je ochotný splácať, vyberie si vozidlo a spoločne určíme dĺžku splácania úveru, ktorá môže byť v rozmedzí 2 až 5 rokov. Po zaplatení akontácie platí sumu napríklad 300 eur mesačne. Pred koncom zmluvy sa môže rozhodnúť, či si auto odkúpi za poslednú splátku, alebo ho vráti a vezme si nové auto opäť s nízkymi splátkami VWFS NEXT. To je základný princíp financovania s poslednou navýšenou splátkou. Navyše v splátkach je zahrnuté nielen povinné zmluvné a havarijné poistenie, ale aj poistenie finančnej straty GAP, vďaka ktorému bude mať zákazník v prípade totálnej škody alebo odcudzenia vozidla uhradený celý rozdiel medzi kúpnou cenou a aktuálnou hodnotou vozidla.

Mnoho firiem je zvyknutých financovať vozidlá cez operatívny lízing. V čom je pre nich výhodnejší VWFS NEXT?

VWFS NEXT je určite výhodný nielen pre jednotlivcov, ale aj firmy. Operatívny lízing štandardne nepočíta s možnosťou odkúpenia vozidla na konci, pričom v prípade financovania cez VWFS NEXT viete presnú cenu za poslednú splátku, t.j. odkúpenie vozidla už pri podpise zmluvy. VWFS NEXT je tak vhodný najmä pre začínajúce firmy, pretože neplatia vysokú splátku a na konci sa môžu rozhodnúť, či im auto ešte vo firme poslúži alebo potrebujú iné nové. Ak si ho chcú nechať, tak ho jednoducho vyplatia alebo poslednú navýšenú splátku prefinancujú cez ďalší z finančných produktov od VWFS.

NEXT od VWFS

● nastavenie úveru podľa vlastných potrieb a možností

● nízka splátka

● výber možností na konci - voľba spôsobu úhrady poslednej splátky úveru

● trvanie zmluvy 2 - 5 rokov

Príklad kalkulácie NEXT

Napríklad vozidlo ŠKODA Octavia Active 1,5 TSI môžete mať už od 279,87 eur aj s komplexným poistením. Bližšie informácie nájdete na webe www.vwfs.sk/skoda-next