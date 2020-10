Ošetrovateľa († 28) v ruskom cirkuse roztrhal medveď: Urobil zásadnú chybu s rúškom

Valentin Bulich doplatil na nepozornosť v súvislosti s rúškom.

Dvadsaťosemročný krotiteľ medveďov totiž v rúšku vošiel do klietky jedného svojho zverenca. Ten ho so zakrytými ústami nespoznal a na mieste ho rozmetal. Podľa vyšetrovateľov medveď Jaša z Veľkého moskovského štátneho cirkusu konal v podstate prirodzene. Napadol cudzieho človeka, ktorý ho podľa neho ohrozoval v jeho výbehu.



Valentin mal na sociálnych sieťach množstvo fotiek, na ktorých sa s medveďom mazná a objíma. Vysoko nebezpečná šelma však dovolí taký tesný kontakt len ​​v prípade, že svojho ošetrovateľa spozná a je v pokoji. Lenže medveď Jaša nespoznal Bulicha v maske, ihneď na neho zaútočil, strhol mu vlasy aj s kožou z hlavy a začal s ním hádzať po výbehu ako s balónom. Polomŕtveho Bulicha vytiahol z koterca iný zamestnanec cirkusu, ale príliš neskoro. Mladý krotiteľ medveďov po prevoze do nemocnice ihneď zomrel.



"Valentin vošiel dnu sám, ten medveď ho poznal veľmi dobre. Ale zabudol si dať dole rúško. Vošiel do klietky s rúškom a medveď ho nespoznal. Keď sa potom k medveďovi otočil chrbtom, ten ho ihneď napadol," cituje zdroj z cirkusu agentúra BAZA. ,,Je to pre nás veľmi ťažké. Všetko sa stalo veľmi rýchlo a neočakávane. Je to pohroma, s ktorou sa musíme vyrovnať," uviedla hovorkyňa cirkusu Taťjana Zapašnaja.