Koniec peňaženkám! Teraz zaplatíte aj cez čet

Čo nevidieť sa budete môcť zbaviť vašej peňaženky. Nová služba Payme umožní posielanie platieb cez četovacie aplikácie ako Messenger či WhatsApp.

A tam to nekončí – služba je dostupná vo všetkých četovacích aplikáciách. Túto novinku, ktorá sa na Slovensku zavádza v najbližších mesiacoch, si zamilujete.

Ušetrí vám čas

Predstavte si, že ste s priateľmi na obede, za ktorý zaplatíte a chcete sa vyrovnať. Vypočítate si sumu príspevku a pomocou Payme si priamo v aplikácii svojej banky alebo na stránke payme.sk jednoducho vygenerujete žiadosť o platbu. Tento platobný odkaz pošlete kamarátom napríklad cez Messanger. Tí si kliknú na odkaz, automaticky sa dostanú do svojej bankovej aplikácie alebo internetbankingu, kde sa im zobrazí vyplnený platobný príkaz. Po jeho autorizácii sú peniaze na ceste k vám.

Otvoriť galériu Zdroj: Slovenská sporiteľňa

„Žijeme v dobe, kedy ľudia očakávajú, že bankové služby budú nielen moderné a bezpečné ale aj rovnako užívateľsky príjemné ako obľúbené sociálne siete či četovacie aplikácie. Nová služba Payme je vymyslená presne tak, aby priniesla pozitívny zážitok pri každodennom platení,“ vysvetľuje Katarína Kellenbergerová, riaditeľka platobného styku Slovenskej sporiteľne. Tá je s viac ako 620 tisíc klientmi využívajúcimi aplikáciu George najväčšou digitálnou bankou na Slovensku.

Čo je Payme?

Payme je platobný odkaz a vo svojej podstate predstavuje žiadosť o platbu, pomocou ktorej zasielate platiteľovi informáciu o platobných údajoch formou klasického hypertextového odkazu. Túto žiadosť si jednoducho vytvoríte v mobilnej aplikácii svojej banky alebo na webovej stránke payme.sk. Odkaz potom zdieľate cez svoju četovaciu aplikáciu, sms alebo emailom.

Bezpečné platby

O zneužitie svojich údajov sa nemusíte báť. Payme vyvinula Slovenská banková asociácia s dôrazom na bezpečnosť. „Služba je postavená na dvoch pilieroch – otvorenosť pri vytváraní a zdieľaní linky avšak bezpečnosť pri realizácii platby. V každej bankovej aplikácii totiž prebieha štandardný postup zobrazenia a autorizácie platby, vrátane všetkých bezpečnostných prvkov, ktoré banky používajú pri akejkoľvek inej platbe,“ dopĺňa Michal Vanovčan hlavný IT architekt Slovenskej sporiteľne.

Otvoriť galériu Zdroj: Slovenská sporiteľňa

Zadarmo a bez nutnosti registrácie

Za Payme nič neplatíte. Služba je pre všetkých klientov bánk úplne zdarma. A keďže sa nemusíte nikde registrovať ani zadávať svoje osobné údaje, platenie je doslova rýchlovka.

Novinka Payme sa do slovenských bánk dostane v najbližších mesiacoch. Jej plný potenciál sa ukáže, keď sa k nej pripojí čo najviac bánk na trhu. No službu budete môcť využívať, aj ak by sa vaša banka nezapojila. Doručený odkaz totiž vygeneruje aj platobný QR kód, ktorý si jednoducho naskenujete do aplikácie ktorejkoľvek banky.