Žena žije s manželom aj exmanželom pod jednou strechou: Čo preskákali, im závidieť nebudete

Keď sa Lindsay Taylor (35) a Chris Kelley (38) z amerického Connecticutu v roku 2016 rozviedli, ostali dobrými priateľmi a spoločne sa ďalej podieľali na výchove svojich dvoch detí.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Žena sa časom zoznámila s novým mužom, Mikeom Taylorom (52), a dnes sú z nich manželia. Mike je už jej tretím zákonitým partnerom, z prvého manželstva má dcéru Rachel (19). S Chrisom počali dcéru Joannu (5) a syna Lucasa (7), ktorý má zriedkavé autoimunitné ochorenie. S Mikeom má trojročného syna Harrisona. Lindsay, jej exmanžel, súčasný manžel a všetci potomkovia teraz žijú pod jednou strechou. Žena bývala s Mikeom, no z domu ich nečakane vysťahovali. Vtedy podal pomocnú ruku exmanžel, ktorý obýval 5-izbový dom.

,,Chris má veľmi otvorenú mysel, nerobilo mu to žiadny problém. Povedal: ,Prečo sa nenasťahujete ku mne? Môžme platiť jednu hypotéku, rozdeliť si účty a všetky deti ostanú pokope´,“ prezradila exmanželov nápad v podcaste Real Fix. Chris ju dopĺňa: ,,Prišlo mi to ako správna vec. Máme spolu dieťa, ktoré je choré a potrebovalo oboch rodičov. Chcel som, nech to funguje za každú cenu. S Mikeom nemám najmenší problém. Myslím, že je to dobrý chlapík, tak prečo nie.“

Mike priznáva, že mu trvalo, kým sa s takýmto riešením zžil. Keď sa všetci spolu nasťahovali, cítil sa nejaký čas nepríjemne. ,,Bolo to čudné. Aj som povedal Chrisovi, že na jeho mieste by som také niečo neurobil. Ale už sa cítim dobre,“ ozrejmil. Situáciu ovplyvnil fakt, že chorý synček Lucas podstúpil vážnu operáciu a následne bolo dôležité zabrániť tomu, aby akokoľvek ochorel.

,,Nechceli sme si deti striedať z jedného domu do druhého. A boli sme dva roky v izolácii kvôli Lucasovej chorobe. Deti tie dva roky nechodili do školy a bolo to veľmi ťažké. Lucasov imunitný systém je taký krehký, že sme museli limitovať vplyvy z okolitého sveta. Zomkli sme sa ako rodina,“ opísala Lindsay. ,,Bola to pre nás veľká obeta, ale snáď to pomôže, aby sa mal Lucas lepšie.“ Žena, jej manžel, exmanžel a všetky deti potrebujú viac miesta a rozhodli sa, že sa spoločne čoskoro presťahujú do väčšieho domu.