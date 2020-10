Ambulantní lekári požadujú jasné pravidlá, obuli sa do Krajčího: Ďalšie chyby ministerstva si nemôžeme dovoliť!

Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP) vyzýva ministra zdravotníctva Mareka Krajčího na stanovenie jasných pravidiel, ktoré ambulancie sú nevyhnutné na zachovanie starostlivosti a z ktorých možno ambulantných lekárov povolávať do nemocníc.

Od minulého týždňa totiž okresné úrady povolávajú podľa zväzu bez akéhokoľvek vysvetlenia ambulantných lekárov do nemocníc, ktoré kolabujú v dôsledku nedostatku personálu. Zväz preto ministra žiada, aby informoval občanov, kým a ako je zabezpečené poskytovanie zdravotnej starostlivosti na všetkých úrovniach pre pacientov, ktorých ambulantní lekári boli povolaní na výkon pracovnej činnosti do nemocníc.

ZAP opakovane vyzýva ministerstvo zdravotníctva, aby začalo ihneď konať a komunikovať s odbornou obcou, kým v dôsledku povolávania ambulantných lekárov nezačne kolabovať aj ambulantný sektor. Prezidentka ZAP Zuzana Dolinková uviedla, že už počas prvej vlny pandémie predložil zväz návrh na reprofilizáciu celého zdravotníctva. Nikto z kompetentných však o ňu neprejavil záujem. Ak by sa táto reprofilizácia podľa Dolinkovej využila, dnes by sme sa oveľa úspešnejšie vyhli scenáru, ktorým sa naše zdravotníctvo aktuálne uberá. "Mám pocit, ako by sa celé zdravotníctvo ocitlo takpovediac päť minút po dvanástej. Vyjadrenia ministra Krajčího, že situáciu nemáme pod kontrolou, určite nič nezlepšujú, práve naopak, umocňujú chaos a bezmocnosť v celom rezorte," konštatovala.

Dolinková preto vyzýva ministra, aby obratom zvolal stretnutie k reprofilizácii ambulantného sektora. "Všetci si musíme uvedomiť, že ďalšie chyby ministerstva a neschopnosť riešiť veci v súvislostiach nás tentokrát môžu doviesť k úplnému zrúteniu celého systému, a to aj pri priaznivom vývoji pandémie," dodala. Pri ukladaní pracovnej povinnosti je podľa prezidentky ZAP veľa otázok, odpovede však nie sú. "Nie je ale mysliteľné, aby ministerstvo rozhodovalo bez nás, teda bez tých, ktorí sú chrbtovou kosťou zdravotného systému a bez podpory a pomoci ktorých je isté, že naše nemocnice i zdravotníctvo druhá vlna pandémie zničí," uzavrela Dolinková.