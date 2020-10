Muž vypil 8 veľkých pív, zobral kliešte a urobil niečo šialené: Fotky len pre silné povahy!

Desivý príbeh! Muž si nemohol dohodnúť schôdzku u zubára, prácu zobral do vlastných rúk... Upozorňujeme, že fotky nie sú vhodné pre citlivé povahy.

Chris Savage (42) z anglického Portsmouthu sa uchýlil k pre väčšinu ľudí nepredstaviteľnému činu.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Keďže sa nemohol dostať k zubárovi, nalial do seba 8 veľkých pív, zobral kliešte a vlastnoručne si vyšklbol dva predné zuby! "Bola to tá najstrašnejšia vec, akú som kedy urobil," opisuje svoje rozhodnutie.

Chris prežíval agóniu celé dni a už len dotyk zubov ho brutálne bolel. Otec troch detí pripustil, že sa musel „veľmi opiť“, aby utlmil bolesť skôr ako vytiahol prvý zub. Potom čakal ďalších 24 hodín, kým vytiahne ten druhý - tentokrát za triezva!

Muž sa pred tromi rokmi nezaregistroval u zubára, keď sa presťahoval do Portsmouthu. Minulý rok pri zrážke s bicyklom prišiel o dva predné zuby, a keď nedávno začal pociťovať bolesť u ďalších, zavolal asi 20 zubným lekárom, z ktorých nikto neprijímal nových pacientov. Rovnako počas pandémie nepochodil ani na pohotovosti. Keď sa mu však už podarilo dohodnúť si schôdzku, aj tak nevydržal a zobral prácu zubára do vlastných rúk. Vie, že riskoval nástup infekcie, no bolesť bola pre neho už neznesiteľná...