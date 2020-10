Po Adele Vinczeovej si dvojica Boris Valábik a Marián Gáborík pozvali do svojej šou Boris a Brambor moderátora Sajfu. A keďže chlapci si nenechali možnosť do Sajfu zabŕdnuť, rozhodli sa udrieť na citlivú strunu - rebríček magazínu Forbes o najotravnejších celebritách, kde sa Sajfa umiestnil na prvých priečkach. To však ešte netušili, že ostrieľaný moderátor im to vráti aj s úrokmi! Ako to celé dopadne si pozrite v našom videu a nenechajte si ujsť ani šou Boris a Brambor už v utorok o 21.25 na Jednotke.