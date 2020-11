Moje vaječníky mi ničili život! Vzdala sa nádeje mať vlastné dieťa, aby si zachránila zdravý rozum

Pred rokmi jej zákerná choroba urobila zo života peklo. Musela urobiť najťažšie rozhodnutie v jej živote.

Britský portál The Sun píše o šokujúcom príbehu Ally Hall (43). Tej pred štyrmi rokmi diagnostikovali predmenštruačnú dysforickú poruchu (PMDD). Je to zdravotný problém, ktorý je podobný predmenštruačnému syndrómu (PMS), no je oveľa vážnejší.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Spôsobuje ťažkú podráždenosť, silné depresie alebo úzkosti. Týmito príznakmi trpela Ally takmer dvadsať rokov a privádzali ju do šialenstva. Jej stav bol taký vážny, že si dokonca siahla na život.

Dlhé roky podstupovala hormonálnu liečbu. Odborníci jej však povedali, že jediná možnosť, ktorá jej zostáva, je odstránenie maternice. Ally tak stála zoči-voči najťažšiemu rozhodnutiu v jej živote. Prísť o možnosť mať deti alebo prísť o zdravý rozum.

Musela sa zmieriť s tým, že nikdy nebude môcť mať vlastné dieťa. Aby bolo pre ňu toto rozhodnutie ešte zdrvujúcejšie, v minulosti si už táto kaderníčka prešla bolesťou a agóniou šiestich spontánnych potratov. „Od môjho rozvodu, keď som mala 35 rokov, som myslela, že už možno nikoho nestretnem. Nádeje na dieťa som sa ale nechcela vzdať," hovorí. „Vždy som mala ten materinský inštinkt. V živote bolo pre mňa najťažšie akceptovať, že nikdy nebudem matkou."

PMDD, extrémna forma predmenštruačného syndrómu, postihuje približne jednu z 20 žien v reprodukčnom veku po celom svete. V Británii je to až jeden milión žien. Obvykle sa menštruačné bolesti dajú potlačiť napríklad teplou vodou alebo liekmi. Ally však čelila niečomu oveľa horšiemu.

„Moje vaječníky mi ničili život! Nemohla som už viac s touto chorobou žiť. Nemohla som odísť z domu, začala som byť paranoidná a prichádzala som o rozum." Trpela drastickými zmenami nálady, pretože jej hormóny boli rozhádzané. Bol to neustály boj. Jej bývalý manžel, spolu s rodinnými príslušníkmi museli znášať náhodné výbuchy hnevu, plač a výkyvy nálad.

Ally tvrdí, že tieto problémy sa u nej začali prejavovať už počas dospievania. Matka ale jej zmeny nálad nebrala vážne. Ally sa hanbila tento problém riešiť aj kvôli pretrvávajúcej stigme okolo duševných chorôb. Dlho si odmietla pripustiť, že niečo nie je v poriadku.

V roku 2016 jej priateľka, ktorá tiež bojuje s PMDD spozorovala príznaky a poradila jej, aby zašla za svojím lekárom. Ally však od neho odchádzala s pocitom poníženia, pretože ani ten jej neveril a príznaky zľahčoval. Neskôr jej odporučili zájsť za doktorom Nickom Panayom, špecialistom na PMDD. „Pamätám si, ako som sedela v jeho kancelárii a zúfalo prosila o pomoc," hovorí.

Spočiatku sa snažil regulovať hladinu jej hormónov. Na túto liečbu, ale Ally nereagovala dobre a jej stav sa len zhoršoval. Ďalším riešením bola chemická menopauza, dočasné opatrenie, ktoré zastavuje ovuláciu. Tá zafungovala. Ally potom v roku 2018 požiadala o hysterektómiu, zákrok, pri ktorom jej chirurgicky odstránili maternicu a vaječníky. „Požiadala som doktora, aby pre mňa po operácii odfotil to, čo zo mňa dali von. Stále tú fotku mám odloženú a občas sa na ňu pozerám. Je smutné vedieť, že nikdy nezažijem materstvo, ale teraz som oveľa pokojnejšia.“

Tvrdí, že príznaky od operácie dramaticky ustúpili a že zmenu si všimli aj jej najbližší. Chirurgovi neskôr poďakovala za záchranu života. Konečne jej dopriali slobodu.

Zdravotníci odporúčajú, aby ženy, ktoré si myslia, že môžu mať PMDD, navštívili svojho gynekológa a vytvorili si denník príznakov, ktorý im pomôže pri diagnostike. Ak príznaky ovplyvňujú negatívne kvalitu vášho života, prácu alebo vzťah, je dôležité navštíviť svojho obvodného lekára alebo gynekológa.