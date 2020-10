Košice konečne odohrali prvý zápas v sezóne: Bolo z toho päť gólov v bráne Sedláčka

Hokejisti HKM Zvolen zvíťazili v nedeľňajšej dohrávke 1. kola Tipos extraligy nad HC Košice 5:3.

V piatom súboji v sezóne dosiahli štvrté víťazstvo a dostali sa na prvé miesto tabuľky o skóre pred Nitru, ktorá však odohrala o zápas menej. Pre Košičanov bol duel pod Pustým hradom prvý v tomto ročníku.

Prvú tretinu začal lepšie Zvolen, mal dve dobré príležitosti, ktoré nevyužili Bondra a Meliško. Košičania mohli ísť do vedenia v presilovke, v ktorej mal šance Jenyš, hlavne jeho teč po strele Réwaya sa pýtal do bránky, v nej bol pohotový Rahm. Tento gólman HKM potom ustál aj druhú početnú výhodu súpera a po nej mal i šťastie, pretože Pospíšil netrafil puk pred jeho odkrytou svätyňou. Potvrdilo sa tak pravidlo nedáš – dostaneš. Domáci sa tešili z gólu v presilovej hre, keď po strele Mikúša tečoval šikovne puk v medzikruží Kelemen – 1:0. A nebola to posledná radosť 'bryndziarov' v tejto časti hry, keďže šesť sekúnd pred prestávkou po prihrávke Zuzina z pravej na ľavú stranu sa parádne trafil Nuutinen pred odkrytou bránkou z kruhu – 2:0.

V strednom dejstve pridali Zvolenčania tretí gól v 23. minúte. Strelu Koleniča gólman Sedláček iba vyrazil a puk upratal za neho pohotový Kelemen – 3:0. Následne mali hokejisti z východu republiky dobré možnosti, no Baránek neuspel zblízka pred odkrytou bránkou HKM a úspešná nebola ani presilovka piatich proti trom v podaní Košíc. V polovici stretnutia sa odrazený puk dostal k Pulišovi a ten švihom nekompromisne strieľal spred bránkoviska – 4:0. Smolu hostí potom dokumentovali nevyužitými šancami Růžička a dvakrát Pospíšil, avšak aj domáci mali piaty zásah na 'paliciach', konkrétne v oslabení Kelemen s Tibenským a neskôr Marcinek a znovu Kelemen.

V tretej tretine Zvolenčanom vyšla aj tretia presilovka v stretnutí, tentoraz z kruhu prestrelil Sedláčka Bondra a zvýšil už na 5:0, zároveň išlo o tretí gól v početnej výhode HKM, čiže stopercentné využitie. Košiciam sa podarilo odpovedať. V 51. minúte sa prezentoval pekným prienikom Vopelka a sám pred Rahmom uspel – 5:1. Následne duel zdramatizovala bitka medzi Bondrom a Pavlinom, ktorá po trestoch priniesla druhý presný zásah hostí, postaral sa oň po prihrávke Chovana i so šťastím Růžička. Košice pridali 39 sekúnd pred koncom aj tretí gól, keď obrana Zvolena zabudla na Klhůfka a ten pokoril Rahma z dvoch metrov – 5:3. V samom závere mal ešte veľkú šancu na hetrik Kelemen, ale zblízka sa nepresadil.

HKM Zvolen – HC Košice 5:3 (2:0, 2:0, 1:3)

Góly: 16. Kelemen (J. Mikúš, Betker), 20. Nuutinen (Zuzin), 23. Kelemen (Kolenič, Hraško), 30. Puliš (Betker, Kelemen), 45. R. Bondra (Nuutinen, Zuzin) – 51. Vopelka (Mudrák), 53. D. Růžička (Michal Chovan, Deyl), 60. Klhůfek (J. Milý). Rozhodovali: P. Stano, M. Novák - Frimmel, Janiga, vylúčení na 2 min: 8:5, navyše R. Bondra (Zvolen) 5 + DKZ za napadnutie, presilovky: 3:0, oslabenia: 0:0, bez divákov

Zvolen: Rahm – Betker, Hatala, Melancon, Ivan, Kubka, Hraško, Meliško – Puliš, Mikúš, R. Bondra – Nuutinen, Zuzin, Stupka – Kelemen, Jedlička, Kolenič – Ďuriš, Tibenský, Marcinek

Košice: Sedláček – Pavlin, Deyl, T. Slovák, Baránek, D. Růžička, Mudrák – Vopelka, Michal Chovan, Klhůfek – J. Milý, Pospíšil, Réway – Belluš, J. Eliáš, Jenyš – Jokeľ, Džugan, Havrila – Frič, Novota (od 41. min)