Dostalo sa jej obrovskej pocty! Cichanovskú a jej kolegyne navrhli na Nobelovu cenu za mier

Tri členky predsedníctva opozičnej Koordinačnej rady vytvorenej bieloruskou opozíciou sú nominované na Nobelovu cenu za mier za rok 2021, a to za organizovanie nenásilných protestov proti režimu Alexandra Lukašenka.

Bývalú kandidátku prezidentských volieb v Bielorusku Sviatlanu Cichanovskú a jej blízke spolupracovníčky, Maryju Kalesnikavovú a Veraniku Capkalovú, navrhol na Nobelovu cenu za mier poslanec nórskeho parlamentu Geir Toskedal za Kresťanskodemokratickú stranu.

Vysvetlil, že trojica Bielorusiek si túto prestížnu cenu zaslúži "za svoj boj za spravodlivé voľby a za podnecovanie k nenásilnému odporu proti nelegitímnemu režimu v Bielorusku".

Toto vyhlásenie prišlo v nedeľu, keď opäť tisíce Bielorusov vyšli do ulíc Minska a ďalších miest na protestné pochody proti Lukašenkovi, a to aj napriek riziku, že polícia proti nim opäť použije silu. Podľa bieloruského ministerstva vnútra len v Minsku polícia v nedeľu zadržala viac ako 100 ľudí.

Najmasovejšie protesty v novodobých dejinách Bieloruska vypukli po tom, ako volebná komisia vyhlásila Lukašenka za víťaza prezidentských volieb, ktoré sa konali 9. augusta. Cichanovská, ktorá je manželkou väzneného blogera Siarheja Cichanovského, získala podľa komisie zhruba 10 percent hlasov. Opozícia tento výsledok volieb odmieta uznať.

Toskedal vo svojom vyhlásení vyzdvihol, že "opoziční politici v Bielorusku majú fantastickú odvahu. Organizujú pokojné demonštrácie, aj keď úrady proti nim používajú čoraz väčšie násilie."

Vyjadril nádej, že nominácia pritiahne "ešte viac pozornosti na nenásilný boj proti poslednému diktátorovi Európy" a na všetkých, ktorí sa zúčastňujú na boji za "slobodné a demokratické Bielorusko".

Nórsky Nobelov výbor prijíma návrhy na udelenie ceny za mier do 31. januára daného roku. Nominácie musia byť predložené osobami, ktoré na to sú oprávnené. Toskedal ako poslanec nórskeho parlamentu patrí do tejto kategórie.

Nobelov výbor každoročne dostáva stovky nominácií. Mená nominovaných uchováva v tajnosti 50 rokov, aj keď tí, ktorí nominujú, môžu svoj výber zverejniť.

V septembri tak dvaja zákonodarcovia zo Švédska a Nórska oznámili, že na Nobelovu cenu za mier za rok 2021 nominovali amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Tento rok toto ocenenie získala humanitárna agentúra OSN, Svetový potravinový program.