Kate vyhlásila najlepších v súťaži Fotograf prírody roku 2020: Víťazný záber vami pohne

Poznáme najkrajšiu fotografiu divej prírody!

Súťaž o najlepšieho fotografa divočiny, Wildlife Photographer of the Year, je každoročnou medzinárodnou prehliadkou najlepšej fotografie prírody. Prírodovedné múzeum v Londýne vyhlasuje túto súťaž už od roku 1965. Tento rok sa do 56. ročníka súťaže zapojilo viac ako 49 000 prihlásených z celého sveta.

Absolútnym víťazom sa stal vzácny tiger objímajúci strom. Jeho autora aj ostatných ocenených súťaže vyhlasovala vojvodkyňa Kate. Vzhľadom na koronavírusové opatrenia vojvodkyňa svoj prejav nahrala vopred a vysielal sa až neskôr. Uviedla v ňom, že zručnosť a kreativita tohtoročných fotografií poskytujú dojemný a fascinujúci pohľad na krásy a krehkosť života na našej planéte. Pozrite si oceňovaných finalistov.