Hviezda Zlatej masky má koronavírus: Zákerné príznaky! Herečka sa pripravuje na najhoršie

Korona „kosí“ české aj slovenské celebrity a za najnovšiu obeť si vyhliadla českú umelkyňu Evu Burešovú (27).

Mladá žena, ktorú všetci poznajú vďaka šou Česko Slovensko má talent ešte z roku 2011, sa len nedávno predviedla aj v relácii Zlatá maska. Práve tam zahviezdila v maske Jednorožca. Herečka na svojej sociálnej sieti oznámila nemilú správu o nakazení sa koronavírusom.

Burešová otvorene priznala, že má koronavírus. „Som v dobrých rukách. Zatiaľ všetko cítim, takže sa dopujem čokoládou, než to vypukne,“ komentuje Burešová, ktorá sa len prednedávnom rozišla so svojím partnerom, tanečníkom Matyášom Adamcom. Teraz na ňu dáva pozor jej syn Nathaniel, s ktorým je aj počas karantény v spoločnej domácnosti. „Cítim sa zatiaľ tak, že som prechladnutá. Bolí ma hlava, pijem čajík. Zatiaľ deň prvý dobrý,“ uzatvára pozitívne.

Burešová si uvedomuje vážnosť situácie. „Nedovoľujem si to zľahčovať, nie som lekár. Tuším, že to môže byť horšie a že to možno ešte príde.“ Herečka sa toho reálne obáva, pretože z detstva má nepríjemné skúsenosti aj s „obyčajnou“ chrípkou. „Odmalička, vždy keď som mala chrípku, som mala veľmi ťažký priebeh - štyridsiatky, halucinácie, vracanie, takže čakám, či to príde,“ uzavrela.

Vypadnutý Kraus: Kostým bol veľký problém

V sobotu vypadol v šou Zlatá maska český hudobník a spevák David Kraus v maske Ufóna. „V kostýme som mal problém s dýchaním a videním,“ priznal Kraus a dodal: „Keďže sa mi do masky nevošli okuliare, mal som pred sebou celkom mazanicu. A keď vám málinko zoberú vzduch, tak začnete trochu blúzniť. Chvíľu som nevedel, či ide o realitu, alebo sa mi to len zdá." Pre Krausa bolo účinkovanie v šou podľa jeho slov veľké dobrodružsvo.