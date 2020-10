Hudáčkovci úradovali v Rusku: Jeden strelil gól, druhý vychytal čisté konto

Ani gól slovenského útočníka Libora Hudáčka nepomohol k zisku bodov Neftechimiku Nižnekamsk v Kontinentálnej hokejovej lige (KHL), v nedeľňajšom zápase prehral na ľade Traktora Čeľabinsk 3:6.

Hudáček skóroval v 43. minúte a znížil na 3:4, no do konca stretnutia sa presadili dvakrát už iba hráči súpera. Nižnekamsk má na svojom konte z 15 duelov 12 bodov a je vo Východnej konferencii mimo priečok zaručujúcich play off.

Druhý člen rodiny Hudáčkovcov Július vychytal čisté konto pre Spartak Moskva na ľade Dinama Minsk. Spartak zvíťazil 3:0 a Hudáček si pripísal 26 zákrokov.

Dinamo Moskva, v zostave aj so slovenským obrancom Michalom Čajkovským, podľahlo v šlágri lídrovi Západnej konferencie CSKA Moskva 1:2. Dinamo prehralo tretíkrát z uplynulých štyroch stretnutí a zosunulo sa na šiestu priečku. Čerepovec zvíťazil nad Jekaterinburgom 2:1.

KHL - sumáre:

CSKA Moskva - Dinamo Moskva 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

Góly: 16. Andronov, 56. Kiselevič - 37. Šipačov

Severstaľ Čerepovec - Avtomobilist Jekaterinburg 2:1 (2:1, 0:0, 0:0)

Góly: 7. Petunin, 15. Kapustin - 13. Bočarov

Dinamo Minsk - Spartak Moskva 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

Góly: 26. a 60. Radil, 34. Lehtera

Traktor Čeľabinsk - Neftechimik Nižnekamsk 6:3 (1:1, 3:1, 2:1)

Góly: 13. Michejev, 21. Sedlák, 26. Kalinin, 27. Hyka, 48. Byvaľcev, 53. Berglund - 9. Bucajev, 24. Chafizov, 43. HUDÁČEK