Beštiálna vražda starčeka Viliama († 82): Prehovorili rodičia obvineného chlapca! Mrazivé slová

Horiace sviečky a modlitby. Susedia dôchodcu Viliama († 82) zapaľujú sviečky pred domom, v ktorom sa pred týždňom stala tragédia, akú si malá dedinka na Liptove nepamätá.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Podľa svedkov z okolia páchateľa mali štyria chlapci vymyslieť, že dedkovi, ktorému jeden z nich chodieval pomáhať s drevom, ukradnú peniaze. Skončilo sa to však beštiálnou vraždou, z ktorej vyšetrovateľ obvinil stredoškoláka Maxima (15). O podrobnostiach útoku, ako aj o tom, koľko chlapcov bolo na mieste činu, polícia mlčí.

Ľudia z dediny sa stále nevedia spamätať z tragickej smrti Viliama († 82). „Jeho manželka Kvetka mu umrela pred štyrmi rokmi a tak žil sám. Bol to dobrý človek,“ povedal so slzami v očiach obyvateľ Jamníka. Starček bol v dedine veľmi obľúbený a každý si na neho s láskou spomína. Zostala po ňom jediná dcéra. „Maľoval krásne obrazy, písal básne. Rád chodil do lesa, sem-tam čučoriedky a brusnice aj predával. Popri dôchodku stále pracoval s drevom, vyrábal pre pilčíkov zariadenia na meranie dĺžky stromov,“ približuje dedinčan život zavraždeného starkého.

Miestni vravia, že Viliam až príliš ľuďom dôveroval. Možno práve to sa mu stalo osudným. Minulú nedeľu bol totiž zavraždený takým krutým spôsobom, že polícia označila skutok za beštiálny. „Z obzvlášť závažného zločinu vraždy vyšetrovateľ obvinil len 15-ročného chlapca,“ povedala ešte v piatok žilinská krajská policajná hovorkyňa Jana Balogová.