Košičanka mala podozrenie na Covid-19, aj tak sa musela dostaviť na výsluch: Dôchodkyňu vypočúvali hodinu na daždi!

Obrovské sklamanie. Košičanku Helenu (64) predvolali policajti na výsluch k prípadu, ktorý sa ťahá už dva roky, kde figuruje ako poškodená.

Spolu s manželom Vladimírom (62) sú však chorí - majú horúčky, silný kašeľ a ťažkosti s dýchaním, ktoré sú symptomatické aj pre koronavírus. Lekár im nariadil domácu liečbu v izolácii. Ak by sa im do pár dní nepolepšilo, mali podstúpiť testy. Situáciu sa manželia snažili vysvetliť vyšetrovateľke a žiadali o náhradný termín výsluchu, čo podľa nich odmietla pod hrozbou vyhlásenia pátrania.

Predvolanie na výsluch dostala Helena (64) ešte minulý týždeň, s čím súhlasila. Ako vysvetlila, ide o incident z roku 2018, keď ju na parkovisku zrazil mladý vodič. Po tom, ako sa deň pred výsluchom dvojici manželov so zápalom pľúc výrazne zhoršil zdravotný stav a pridružili sa k tomu aj vysoké horúčky, ktoré sú symptomatické pre COVID-19, oznámili to vyšetrovateľovi a žiadali posunúť termín.

„Povedali nám, že ak sa nedostavíme, budú to brať ako neospravedlnenú neúčasť a vyhlásia po nás pátranie,“ tvrdí Vladimír, podľa ktorého od lekára ani nemohli žiadať vyjadrenie o ich zdravotnom stave, potrebné pre posunutie termínu, keďže sa do ambulancie nemohli fyzicky dostaviť. Podľa lekárky mali čakať 2 dni, či sa im stav zlepší, v opačnom prípade im bolo odporúčané testovanie.

Mohli konať inak?

Vladimír svoju manželku nakoniec v piatok ráno sprevádzal na políciu. Vyšetrovateľka dvojici uviedla, že vzhľadom na okolnosti Helenu vypočujú na parkovisku. Chorí seniori hodinu stáli pod dáždnikmi v chladnom počasí pred policajným autom, kým podstúpili celý výsluch. Nad postupom polície krúti hlavou aj košická lekárka pre dospelých Otília Ostroová.

„Ten výsluch sa mohol uskutočniť v miestnosti po tom, ako by si polícia od nich vyžiadala výsledok testov na COVID-19, čo by bola otázka dvoch dní. Rovnako sa výsluch mohol uskutočniť aj u nich doma,“ zhodnotila lekárka.

„V odôvodnených prípadoch takéto úkony môžu byť vykonané aj mimo úradných miestností. V tomto prípade došlo práve k využitiu tohto ustanovenia, aj keď je to neštandardné a obzvlášť v tejto súčasnej situácii, a to aj s prihliadnutím na to, aby nedochádzalo k ďalším prieťahom trestného konania,” uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva PZ v Košiciach Jana Mésarová. Doplnila, že nejde o prvý prípad, keď sa predvolaná osoba snažila zmariť konanie už naplánovaného úkonu, preto boli presvedčení, že je to tak aj v tomto prípade.