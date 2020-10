Je to významný moment: Holanďan napodobnil svojho otca a vyhral prestížnu klasiku

Holanďan Mathieu van der Poel z tímu Alpecin-Fenix sa stal víťazom cyklistických pretekov Okolo Flámska, ktoré sa zaraďujú medzi takzvané monumentálne klasiky.

V špurte najlepšej dvojice predstihol svojho dlhoročného rivala z cyklokrosárskych tratí Belgičana Wouta van Aerta. Tretiu priečku obsadil Nór Alexander Kristoff z tímu SAE s odstupom ôsmich sekúnd.

Van der Poel na podujatí triumfoval premiérovo a zopakoval počin svojho otca Adriho, ktorý preteky vyhral v roku 1986. "Nemám slov. Za normálnych okolností vždy cítim, že som špurt vyhral, no tentokrát som bol na hranici síl a nebol som si istý. Skupina prenasledovateľov sa v závere približovala, no ja som vedel, že si musím strážiť Woutovo koleso. Vedel som, že čím neskôr začnem šprintovať, tým väčšiu výhodu budem mať. Veľmi pre mňa toto víťazstvo znamená. S číslom 51 tu vyhral aj môj otec, to je niečo špeciálne," povedal v cieli šťastný Van der Poel podľa Cycling News.

Van Aert prišiel o šancu získať druhé prvenstvo v roku na monumentálnej klasike, keďže triumfoval na Miláno - San Remo. Majster sveta Julian Alaphilippe bojoval v úniku s najlepším duom, no 35 km pred cieľom narazil do motorky a s boľavým ramenom preteky nedokončil.

Okolo Flámska - výsledky:

1. Mathieu Van der Poel (Hol./Alpecin-Fenix), 2. Wout van Aert (Belg./Team Jumbo-Visma) čas ako víťaz, 3. Alexander Kristoff (Nór./SAE Team Emirates), 4. Anthony Turgis (Fr./Total Direct Energie), 5. Yves Lampaert (Belg./Elegant-Quickstep), 6. Dimitri Claeys (Belg./Cofidis), 7. Oliver Naesen (Belg./AG2R la Mondiale), 8. Dylan Van Baarle (Hol./Ineos Grenadiers), 9. John Degenkolb (Nem./Lotto Soudal), 10. Tiesj Benoot (Belg./Team Sunweb) všetci +8 s