Na divákov môžeme zrejme zabudnúť: Budú v Jasnej preteky duchov?

Nový ročník SP alpských lyžiarov odštartoval cez víkend v Söldene. Nielen v Söldene, ale ani v iných strediskách buď nebudú diváci, alebo len minimum.

Pandémia naberá znovu na sile a pustiť fanúšikov na tribúny je veľký hazard. A hoci je do marcových pretekov v Jasnej dosť času, vyzerá to tak, že keď sa Vlhová objaví v cieli, budú jej tlieskať akurát členovia jej tímu a pár akreditovaných novinárov!

Ak sa v najbližších mesiacoch nestane nejaký zázrak, na divácku tribúnu v Jasnej môžeme zabudnúť. Nie je to totiž žiaden lacný špás, odhadom vyjde približne na 120 000 eur. A pri pandemickej neistote ide určite o veľké riziko!

„Súčasná situácia a z nej plynúce bezpečnostné opatrenia významne ovplyvňujú realizáciu podujatí pre lyžiarov. Tak ako sú opatrenia aktuálne spresnené, musíme s jednotlivými lyžiarskymi odvetviami situáciu prediskutovať a možnú realizáciu podujatí preveriť,“ uviedol pre Nový Čas prezident Slovenskej lyžiarskej asociácie Ivan Ivanič.

Pre medzinárodne operujúce tímy je dôležité, aké budú povinné hygienické opatrenia FIS a, samozrejme, opatrenia v jednotlivých krajinách. „S určitosťou vieme povedať, že v prvom cykle podujatí s divákmi nepočítame. Čo sa týka aj Svetového pohára žien v Jasnej 2021, ktorého realizáciu Komisia Medzinárodnej lyžiarskej federácie z pôvodne plánovaného 16. a 17. januára posunula na 6. a 7. marec, to zatiaľ s určitosťou tvrdiť nevieme,“ uzavrel Ivan Ivanič.

Takýto sviatok alpského lyžovania sme naposledy hostili v Jasnej v marci 2016. Bol to úspech športový, ale aj komerčný. Isté je, že preteky budú, aj keď podľa kuloárnych informácií s najväčšou pravdepodobnosťou bez divákov. Ale to ukáže až čas. V hre je totiž aj ďalší faktor, a to počasie. Ani to pri klimatických zmenách nevie nikto na sto percent predpovedať.

Čo je otázne: počet divákov a tribúna

Čo je isté: ak bude sneh, preteky budú