Český premiér Babiš o tom, ako budú vyzerať Vianoce: Rozhodne budúci týždeň

Premiér Andrej Babiš v nedeľu požiadal vo svojom prejave na sociálnych sieťach občanov, aby dodržiavali vládne opatrenia proti šíreniu choroby covid-19. Situácia je podľa neho vážna a kľúčový bude budúci týždeň.

Pravdepodobne v stredu sa podľa neho rozhodne, či vládne opatrenia prijaté minulý pondelok fungujú, alebo či bude potrebné pristúpiť k ďalším. Budúci týždeň sa tak podľa neho rozhodne napríklad o tom, aká bude situácia na Vianoce. Podobne ako vo štvrtok minister zdravotníctva Roman Prymula vyzval v nedeľu Babiš občanov, aby zostali doma.

"Ja vás prosím, zostaňte doma, zostaňte s rodinou. Ak môžete, pracujte z domu," apeloval. "Najdôležitejšie je nemať ten kontakt, to znamená nikam nechodiť, necestovať, byť s rodinou, a keď ste s rodinou, tak vlastne nepotrebujete ani to rúško," dodal. Premiér okrem iného poďakoval všetkým, ktorí si do mobilného telefónu stiahli aplikáciu eRouška. Táto aplikácia má už podľa neho 1,23 milióna stiahnutí a za týždeň pribudlo 580 000 jej používateľov. Ďakoval všetkým zdravotníkom aj hygienikom.

"Budeme bojovať za každý život, chceme ochrániť každý život," uistil Babiš. V nemocniciach je teraz podľa jeho údajov hospitalizovaných kvôli covidu 3 519 ľudí a z toho 541 leží na jednotkách intenzívnej starostlivosti.