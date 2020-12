Exprimátor Peter Gogola získal v roku 1995 titul najsexi mladík Slovenska: Príbeh ako z Hollywoodu

Pred štvrťstoročím ho zvolili za kráľa starých mládencov. Banskobystričan Peter Gogola (52) sa stal v roku 1995 najsexi mladým mužom Slovenska.

Mal sladkých 27 a užíval si mladosť, záujem nežného pohlavia, ale najmä bezhraničnú slobodu. Na ženenie v tom čase vôbec nemyslel, tešil sa z titulu, ktorý mu ako slobodnému mládencovi prischol. A hoci si na jeden rok vyskúšal rolu kráľa, jeho život rozhodne nebol rozprávkový.

Tak ako to v rozprávkach býva, všetko sa začalo úplne prozaicky. Mama ho v roku 1995 prihlásila do prvého ročníka súťaže o titul kráľa starých mládencov. „Bral som to ako recesiu, moja mama mala vždy zmysel pre humor. Bolo to z jej strany také malé postrčenie k rozhodnutiu skončiť s mládeneckým životom,“ spomína na svoj triumf pred 25 rokmi Peter, ktorý vtedy učil prváčikov na základnej škole v Banskej Bystrici.

Učiteľstvo ho nesmierne bavilo. Zároveň bol v tom čase korepetítorom v Detskom speváckom zbore Zvonček, spieval v súbore a hral na bicích v rokenrolovej kapele. „Moji kamaráti a najbližšie okolie vzali môj kráľovský titul rovnako s nadhľadom ako ja, aj keď objaviť sa na titulke Nového Času už niečo znamenalo - minimálne musel človek vyparatiť nejaké poriadne darebáctvo,“ usmieva sa dnes pri pohľade na svoju fotografiu na prvej strane Nového Času z 29. 9. 1995.

Očaril ženy aj mužov

V súťaži, ktorá sa konala v malej horehronskej dedinke Mýto pod Ďumbierom, bojovalo o titul deväť mládencov. Kráľom mohol byť len jeden. So súťažnými úlohami si najlepšie poradil práve mladý učiteľ z Banskej Bystrice. „Súťažili sme v rôznych disciplínach, štopkali sme ponožky, zatĺkali sme klince ostrou hranou sekery, ale vyskúšali nás aj z vedomostného testu. Vtipnou disciplínou bolo zvádzanie dievčat a prehliadka odhalených nôh,“ prezrádza Peter Gogola kľúč k titulu.

Pred porotou musel vysloviť dokonca aj svoju predstavu o budúcej kráľovnej. „Moja kráľovná by musela byť taká, ktorá by ma každý deň vítala s otvorenou náručou, a to aj v deň výplaty,“ narážal v odpovedi na fakt, že nie je veľmi bohatým učiteľom. „Dovtedy som nikdy nič nevyhral. Prvou cenou boli hodinky a k tomu aj nejaká finančná odmena. Bolo to príjemné prilepšenie k učiteľskému platu.“

Mladý fešný muž, navyše čerstvý kráľ, vzbudil okamžite väčší záujem nežného pohlavia o svoju osobu, hoci dnes to tak nevníma. „Neviem, či moje víťazstvo nejako ovplyvnilo záujem žien, ale asi nie,“ povie skromne a potom dodá: „Šokovalo ma však, keď po súťaži o mňa prejavil záujem muž,“ krúti nechápavo hlavou a okamžite dá vec na správnu mieru. „Mne sa však vždy páčili ženy!“