Miezga bol s bývalou na Malorke, na tie zážitky nezabudne: Dovolenka ako zo zlého sna

Herec Marián Miezga (45) nám porozprávalo katastrofálnej dovolenke na Malorke, kam sa napriek tomu stále vracia. O očarení petangom, náročnom moderátorskom chlebíčku, ale aj o zázraku zvanom otcovstvo.

Prvá Malorka

Pred dávnymi rokmi som s mojou frajerkou riešil letnú dovolenku systémom last minute. A kým sme rozmýšľali, kam pôjdeme, zrazu sa všetko vypredalo a ostala Malorka na dva týždne. Povedal som, že na ten ostrov s nemeckými turistami sa mi nechce ísť, no, samozrejme, že som ustúpil a išli sme. Prihodilo sa nám všetko, čo by ste nečakali ani v zlom sne... Ubytovaní sme boli síce v peknom hoteli, ale my sme mali izbu, ktorá mala veľkosť asi 10 štvorcových metrov a jedno okno, ale iba do takého svetlíka, kde turisti hádzali plechovky. Prenajaté auto sa nám rozpadávalo pod nohami, začalo sa to odpadnutím spätného zrkadla počas jazdy. No a nakoniec tam jazdíme každé leto už asi šestnásť rokov, pretože ten ostrov je náš najobľúbenejší.

Prvé gule

Pamätám sa, ako môj kamarát v roku 2002 dostal na narodeniny súpravu petangových gúľ. Hneď sme sa s nimi začali hrať, hoci sme nepoznali pravidlá, ale už to ma dostalo. O rok som dostal na narodeniny petangové gule aj ja, naštudoval som si pravidlá, cez net som si zistil, že existujú nejaké turnaje a že sa trénuje v Medickej záhrade a v Horskom parku. Nikoho som tam však nestretol, a tak z ničoho nič sme si chodili zahádzať na Tyršovo nábrežie, kde začali stavať Slovenský guľodróm. Tam som sa spoznal aj s Laskym a zistil som, že sa tiež venuje tomuto športu. Odvtedy som trávil na guľací deň-noc a s nejakými úspechmi ho hrávam dodnes.

Prvýkrát otcom

Kto toto ešte nezažil, nevie, o čo prichádza. Dať jednoducho život človiečiku, ktorý má niečo z vás. Je fascinujúce sledovať, že niekoho môžete od jeho vzniku usmerňovať, určovať mu mantinely, dokonca sa hnevať na jeho mínusy, ktoré sú vlastne v konečnom dôsledku vaše, a obdivovať ho v jeho dokonalosti, pretože sa snaží byť lepší ako vy sám... No a to už prichádza na svet ďalší váš syn a všetko sa to zdvojnásobuje a... Jedným slovom: Zázrak!

Prvé Záhady tela

Moderovanie akejkoľvek relácie je pre mňa veľká neznáma a obdivujem všetkých, ktorí to vedia robiť s ľahkosťou. Spomínam si na moju prvú reláciu a môžem povedať, že som potil krv, a následne som si povedal, že toto nie je nič pre mňa. Vôbec nie je jednoduché byť vždy pohotový, mať nad všetkým nadhľad a byť ešte k tomu aj vtipný. Keď som točil prvú reláciu, mal som hostí štyroch ostrieľaných moderátorov a vôbec to nebolo med lízať, aby som sa nejako presadil. Ale časom som sa zorientoval a poviem vám, že sa vždy teším na svojich hostí, na nové témy, ktoré aj mňa naozaj veľmi zaujímajú, a atmosféru, ktorá vznikne v štúdiu. Ono sa to potom už točí samo...