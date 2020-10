Matovič stráca pôdu pod nohami: Pellegrini víťazom ďalšieho prieskumu!

Voľby do Národnej rady (NR) SR by v októbri vyhrala strana Hlas - sociálna demokracia so ziskom 18,7 percenta hlasov.

V prieskume preferencií volebných strán nasleduje vládne OĽANO (15,1) a strana SaS (10,7). Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre TV Markíza.

Ďalšou v poradí podľa preferencií by bola opozičná strana Smer-SD s 10,5 percenta. Nasleduje ĽSNS so ziskom 9,8 percenta a Sme rodina so 7,3 percenta. Do parlamentu by sa dostali aj PS (5,4) a KDH (5,2). Potrebných päť percent na postup do parlamentu by nezískala súčasná koaličná strana Za ľudí. Podľa prieskumu by mala len 4,8 percenta.

Súčasná vládna koalícia by tak vládu nezostavila. Nasledujú mimoparlamentné strany SMK (3,2), Most-Híd (2,4), Dobrá voľba (2,1), SNS (2,1) a Vlasť (1,6). Prieskum agentúra vykonala na vzorke 1014 respondentov v období od 7. 10. do 15. 10.