Šokujúci zvrat v prípade protestov v Bratislave! Sulík zaťal polícii dýku do chrbta: Drsná kritika!

Použitie vodného dela proti demonštrantom v sobotu 17. októbra v Bratislave považuje minister hospodárstva SR a predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík za zlyhanie. Povedal to v diskusnej relácii Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) O päť minút 12.

Uviedol, že sa na danom proteste zúčastnil a videl tam aj stovky „normálnych ľudí“. Poukázal tiež, že pred Úradom vlády SR bola možno stovka policajtov, a preto nerozumie, prečo tí nestiahli z davu „ľudí, ktorí robili bordel“. Ako povedal, premýšľa, prečo polícia musela vytiahnuť vodné delo, ktoré podľa neho zasiahlo aj tých, ktorí išli okolo alebo sa na protest prišli pozrieť. Líder SaS sa zároveň ospravedlnil všetkým slušným ľuďom, ktorí na zhromaždenie prišli.

Podpredseda Národnej rady SR a líder strany Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) Peter Pellegrini tiež kritizoval, že polícia nezasiahla skôr aj napriek dostupným prostriedkom a vyhlásenému núdzovému stavu. „Žiaľ, ten protest ako taký je vlastne signálom veľkého napätia v našej spoločnosti a určitej bezmocnosti ľudí, ktorí prichádzajú o svoje živobytie a ktorí nevedia, čo bude o mesiac,“ povedal. Dodal, že na proteste neboli len fanúšikovia ultras, ale aj matky, deti či majitelia reštaurácií, ktorí sa tam prišli pozrieť a držali sa v úzadí. Zároveň zdôraznil, že by nebol spravodlivý, ak by povedal, že takto má vyzerať protest.

Sulík v relácii pripustil, že prezidentka mala byť vopred informovaná o pláne na plošné testovanie, no dôležitejšie je podľa neho zamerať sa na dôsledok takéhoto testovania. Minister hospodárstva SR si myslí, že testovanie by malo byť dobrovoľné. Pellegrini v tejto súvislosti povedal, že považuje za neprofesionálne, ak premiér Igor Matovič (OĽaNO) spája úspešnosť plošného testovania so svojou demisiou. „Ja sa bojím, že tí ľudia to nakoniec pochopia tak, že sa nepôjdu testovať len, aby premiér doznal svojho slova a podal tú demisiu. V takejto situácii sa nemôžete hrať s ľuďmi a kreovať si svoje názory priamo na tlačovej konferencii,“ povedal.