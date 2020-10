Nezabudli na neho ani po 30 rokoch!

Washington Capitals si na sociálnych sieťach pripomenuli prvý gól Petra Bondru v NHL. 17. októbra 1990 sa mladík Bondra trafil do bránky New Jersey Devils.

Video okomenoval aj samotný Bondra. "Nechce sa mi veriť, že je to 30 rokov, zdá sa mi ako by to bolo včera. Pripomenulo mi to skvelé spomienky," napísal na Twitteri legendárny útočník.